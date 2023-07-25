https://ria.ru/20230725/popravka-1886181349.html

ГД приняла поправку о запрете на выезд из России после направления повестки

ГД приняла поправку о запрете на выезд из России после направления повестки - РИА Новости, 25.07.2023

ГД приняла поправку о запрете на выезд из России после направления повестки

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой запрет на выезд из России может применяться со дня направления гражданину повестки РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:59

2023-07-25T14:59

2023-07-25T15:18

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, согласно которой запрет на выезд из России может применяться со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе по месту работы или учебы.При рассмотрении в первом чтении законопроект предусматривал возможность поступления в мобилизационный резерв для родителей троих и более детей. Ко второму чтению законопроект был существенно доработан, данная норма была исключена из документа."Запрет на выезд из Российской Федерации в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу, применяется... со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы) гражданина", - сообщается в тексте документа.Также запрет на выезд из РФ может применяться со дня дня вручения гражданину повестки лично под расписку.Согласно документу, решение о применении временной меры в виде запрета на выезд из Российской Федерации формируется военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, в день вручения повестки лично под расписку. Указанное решение подписывается военным комиссаром и направляется гражданину, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности РФ, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.Закон предусматривает обязанность медицинских организаций и общеобразовательных организации предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.Кроме того, закон устанавливает, что решение о применении мер, направленных на обеспечение явки, формируется военным комиссариатом в день, следующий за днем неявки, при отсутствии подтверждения уважительных причин неявки гражданина.К таким мерам в том числе относятся запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет самозанятого, ограничение права на управление транспортным средством, отказ на оформление кредитного договора.

https://ria.ru/20230725/vozrast-1886180171.html

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