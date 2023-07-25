https://ria.ru/20230725/podmoskove-1886271214.html

Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир

Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир - РИА Новости, 25.07.2023

Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир

Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T22:13

2023-07-25T22:13

2023-07-25T22:14

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882403204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77180fa7e81ad26b37299dd96ab2c2d.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. "Сегодня я встретился с нашим коллегой Адамом Делимхановым – мы обсудили разные, актуальные вопросы нашего сотрудничества. Коснулись и ситуации в Котельниках. Я считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности - это абсолютный приоритет", - отметил Воробьев в своём официальном телеграм-канале. Также губернатор подчеркнул особую значимость соблюдения закона на пути к миру между жителями региона разной национальности и вероисповедания. "При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры", - отметил Воробьев. Он добавил, что сделает все, "чтобы не допускать недопонимания и напряженности в будущем".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)