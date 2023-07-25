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Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир - РИА Новости, 25.07.2023
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир
Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:13
2023-07-25T22:13
2023-07-25T22:14
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. "Сегодня я встретился с нашим коллегой Адамом Делимхановым – мы обсудили разные, актуальные вопросы нашего сотрудничества. Коснулись и ситуации в Котельниках. Я считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности - это абсолютный приоритет", - отметил Воробьев в своём официальном телеграм-канале. Также губернатор подчеркнул особую значимость соблюдения закона на пути к миру между жителями региона разной национальности и вероисповедания. "При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры", - отметил Воробьев. Он добавил, что сделает все, "чтобы не допускать недопонимания и напряженности в будущем".
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир
Губернатор Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир