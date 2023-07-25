Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
22:13 25.07.2023 (обновлено: 22:14 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/podmoskove-1886271214.html
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир - РИА Новости, 25.07.2023
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир
Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:13
2023-07-25T22:14
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882403204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77180fa7e81ad26b37299dd96ab2c2d.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. "Сегодня я встретился с нашим коллегой Адамом Делимхановым – мы обсудили разные, актуальные вопросы нашего сотрудничества. Коснулись и ситуации в Котельниках. Я считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности - это абсолютный приоритет", - отметил Воробьев в своём официальном телеграм-канале. Также губернатор подчеркнул особую значимость соблюдения закона на пути к миру между жителями региона разной национальности и вероисповедания. "При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры", - отметил Воробьев. Он добавил, что сделает все, "чтобы не допускать недопонимания и напряженности в будущем".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882403204_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_65264d4bbf18fb980969051bc362dd44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир

Губернатор Воробьев: между жителями Подмосковья разных национальностей должен быть мир

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья должны чувствовать себя в безопасности, а между людьми разной веры и национальности должен быть мир, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.
"Сегодня я встретился с нашим коллегой Адамом Делимхановым – мы обсудили разные, актуальные вопросы нашего сотрудничества. Коснулись и ситуации в Котельниках. Я считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности - это абсолютный приоритет", - отметил Воробьев в своём официальном телеграм-канале.
Также губернатор подчеркнул особую значимость соблюдения закона на пути к миру между жителями региона разной национальности и вероисповедания.
"При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разной национальности и веры", - отметил Воробьев.
Он добавил, что сделает все, "чтобы не допускать недопонимания и напряженности в будущем".
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала