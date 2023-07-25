https://ria.ru/20230725/peregovory-1886230785.html

Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта

Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта - РИА Новости, 25.07.2023

Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта

Президент России Владимир Путин 26 июля проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:04

2023-07-25T18:04

2023-07-25T18:04

эфиопия

египет

россия

владимир путин

юрий ушаков

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 июля проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "В Питере будет находиться с официальным визитом премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али, с ним будут проведены переговоры в составе делегаций. Затем президент и премьер-министр проведут совместный завтрак", - сообщил Ушаков, говоря о запланированных на 26 июля мероприятиях с участием президента РФ. "Кроме того, 26 июля состоится беседа нашего президента с президентом Нового банка развития БРИКС", - сказал он. Ушаков добавил, что в этот же день вечером запланирована встреча Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Они вместе выступят перед журналистами в начале встречи, а потом встреча продолжится в формате обеда", - уточнил Ушаков.

https://ria.ru/20230725/sammit-1886151418.html

эфиопия

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

эфиопия, египет, россия, владимир путин, юрий ушаков, брикс