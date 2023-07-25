https://ria.ru/20230725/peregovory-1886230785.html
Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта
Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта - РИА Новости, 25.07.2023
Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта
Президент России Владимир Путин 26 июля проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:04
2023-07-25T18:04
2023-07-25T18:04
эфиопия
египет
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 июля проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "В Питере будет находиться с официальным визитом премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али, с ним будут проведены переговоры в составе делегаций. Затем президент и премьер-министр проведут совместный завтрак", - сообщил Ушаков, говоря о запланированных на 26 июля мероприятиях с участием президента РФ. "Кроме того, 26 июля состоится беседа нашего президента с президентом Нового банка развития БРИКС", - сказал он. Ушаков добавил, что в этот же день вечером запланирована встреча Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Они вместе выступят перед журналистами в начале встречи, а потом встреча продолжится в формате обеда", - уточнил Ушаков.
https://ria.ru/20230725/sammit-1886151418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, египет, россия, владимир путин, юрий ушаков, брикс
Эфиопия, Египет, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС
Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта
Ушаков: Путин 26 июля проведет переговоры с премьером Эфиопии и президентом Египта
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 июля проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"В Питере будет находиться с официальным визитом премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али, с ним будут проведены переговоры в составе делегаций. Затем президент и премьер-министр проведут совместный завтрак", - сообщил Ушаков, говоря о запланированных на 26 июля мероприятиях с участием президента РФ.
"Кроме того, 26 июля состоится беседа нашего президента с президентом Нового банка развития БРИКС", - сказал он.
Ушаков добавил, что в этот же день вечером запланирована встреча Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Они вместе выступят перед журналистами в начале встречи, а потом встреча продолжится в формате обеда", - уточнил Ушаков.
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