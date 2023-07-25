Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году
© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями поселка Малаховка
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями поселка Малаховка
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Озеро в поселке Малаховка под Люберцами очистят после полного осушения, работы планируют завершить 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Мы сегодня приехали к вам в Малаховку, обсудим, что будет с озером, как мы собираемся его очищать, чтобы оно имело более продолжительный горизонт жизни. Это место легендарное, очень многих объединяет. Работы планируем завершить осенью следующего года", - приводит слова Воробьева управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Отмечается, что первый этап расчистки завершится до конца октября текущего года, за этот период приведут в порядок русло реки Македонки. Далее приступят ко второй стадии - расчистке Малаховского озера, спуска к водоёму на 2,7 метров и рекультивации нарушенных участков.
"Конечно, для жителей будет несколько непривычно один год: приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объем ила. А когда водоем наполнится (специалисты говорят, это произойдет уже в первый паводок) живность вернется из русла выше по течению. Будем делать все максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места", - сказал губернатор.
После проведения работ планируется, что озеро снова наполнится водой к лету 2025 года, сообщили в пресс-службе.