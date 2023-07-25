https://ria.ru/20230725/ozero-1886214632.html

Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году

Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2023

Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году

Озеро в поселке Малаховка под Люберцами очистят после полного осушения, работы планируют завершить 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:50

2023-07-25T16:50

2023-07-25T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

люберцы

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Озеро в поселке Малаховка под Люберцами очистят после полного осушения, работы планируют завершить 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы сегодня приехали к вам в Малаховку, обсудим, что будет с озером, как мы собираемся его очищать, чтобы оно имело более продолжительный горизонт жизни. Это место легендарное, очень многих объединяет. Работы планируем завершить осенью следующего года", - приводит слова Воробьева управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. Отмечается, что первый этап расчистки завершится до конца октября текущего года, за этот период приведут в порядок русло реки Македонки. Далее приступят ко второй стадии - расчистке Малаховского озера, спуска к водоёму на 2,7 метров и рекультивации нарушенных участков. "Конечно, для жителей будет несколько непривычно один год: приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объем ила. А когда водоем наполнится (специалисты говорят, это произойдет уже в первый паводок) живность вернется из русла выше по течению. Будем делать все максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места", - сказал губернатор. После проведения работ планируется, что озеро снова наполнится водой к лету 2025 года, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230704/turizm-1882226748.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, люберцы