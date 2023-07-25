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Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:50 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ozero-1886214632.html
Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году
Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2023
Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году
Озеро в поселке Малаховка под Люберцами очистят после полного осушения, работы планируют завершить 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:50
2023-07-25T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
люберцы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Озеро в поселке Малаховка под Люберцами очистят после полного осушения, работы планируют завершить 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы сегодня приехали к вам в Малаховку, обсудим, что будет с озером, как мы собираемся его очищать, чтобы оно имело более продолжительный горизонт жизни. Это место легендарное, очень многих объединяет. Работы планируем завершить осенью следующего года", - приводит слова Воробьева управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. Отмечается, что первый этап расчистки завершится до конца октября текущего года, за этот период приведут в порядок русло реки Македонки. Далее приступят ко второй стадии - расчистке Малаховского озера, спуска к водоёму на 2,7 метров и рекультивации нарушенных участков. "Конечно, для жителей будет несколько непривычно один год: приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объем ила. А когда водоем наполнится (специалисты говорят, это произойдет уже в первый паводок) живность вернется из русла выше по течению. Будем делать все максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места", - сказал губернатор. После проведения работ планируется, что озеро снова наполнится водой к лету 2025 года, сообщили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Люберцы

Глава Подмосковья: озеро в Малаховке очистят после осушения в 2024 году

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями поселка Малаховка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями поселка Малаховка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями поселка Малаховка
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Озеро в поселке Малаховка под Люберцами очистят после полного осушения, работы планируют завершить 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Мы сегодня приехали к вам в Малаховку, обсудим, что будет с озером, как мы собираемся его очищать, чтобы оно имело более продолжительный горизонт жизни. Это место легендарное, очень многих объединяет. Работы планируем завершить осенью следующего года", - приводит слова Воробьева управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Отмечается, что первый этап расчистки завершится до конца октября текущего года, за этот период приведут в порядок русло реки Македонки. Далее приступят ко второй стадии - расчистке Малаховского озера, спуска к водоёму на 2,7 метров и рекультивации нарушенных участков.
"Конечно, для жителей будет несколько непривычно один год: приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объем ила. А когда водоем наполнится (специалисты говорят, это произойдет уже в первый паводок) живность вернется из русла выше по течению. Будем делать все максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему этого места", - сказал губернатор.
После проведения работ планируется, что озеро снова наполнится водой к лету 2025 года, сообщили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЛюберцы
 
 
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