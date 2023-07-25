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В США пришли в ужас от уникального российского оружия на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 25.07.2023 (обновлено: 19:32 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886242010.html
В США пришли в ужас от уникального российского оружия на Украине
В США пришли в ужас от уникального российского оружия на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
В США пришли в ужас от уникального российского оружия на Украине
Соединенные Штаты не могут ничем ответить на гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", успешно применяемый Россией в зоне спецоперации, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:43
2023-07-25T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут ничем ответить на гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", успешно применяемый Россией в зоне спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Запомните мои слова: Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет. &lt;…&gt; От них не укрыться&quot;, — отметил он.По словам эксперта, "Кинжалы" уже доказали свою эффективность на украинском театре военных действий. Кроме того, даже западные системы ПВО Patriot оказались неспособны защитить от их ударов, поэтому возможные поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут изменить положение на передовой, подытожил Макговерн.
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в мире, технологии, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-16
В США пришли в ужас от уникального российского оружия на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США нечем ответить на российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут ничем ответить на гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", успешно применяемый Россией в зоне спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Запомните мои слова: Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет. <…> От них не укрыться", — отметил он.

По словам эксперта, "Кинжалы" уже доказали свою эффективность на украинском театре военных действий. Кроме того, даже западные системы ПВО Patriot оказались неспособны защитить от их ударов, поэтому возможные поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут изменить положение на передовой, подытожил Макговерн.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)F-16
 
 
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