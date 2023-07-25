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Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886173253.html
Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме
Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.07.2023
Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Украина дискредитировала поставляемое ей западное оружие, которое, как показала... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:34
2023-07-25T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
михаил шеремет
владимир путин
сергей шойгу
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Украина дискредитировала поставляемое ей западное оружие, которое, как показала практика, годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры. "Украина достаточно дискредитировала все западное оружие. Теперь весь мир увидел, что оно годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры, а также нанесения ракетных ударов по мирным городам, где проживают женщины, дети и старики", - сказал Шеремет. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886145538.html
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в мире, киев, украина, михаил шеремет, владимир путин, сергей шойгу, нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Госдума РФ
Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Украина дискредитировала западное оружие

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Украина дискредитировала поставляемое ей западное оружие, которое, как показала практика, годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры.
"Украина достаточно дискредитировала все западное оружие. Теперь весь мир увидел, что оно годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры, а также нанесения ракетных ударов по мирным городам, где проживают женщины, дети и старики", - сказал Шеремет.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием
12:51
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Военнослужащий ВС России дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия
11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаМихаил ШереметВладимир ПутинСергей ШойгуНАТОГосдума РФ
 
 
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