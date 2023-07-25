https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886173253.html

Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме

Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.07.2023

Украина дискредитировала западное оружие, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Украина дискредитировала поставляемое ей западное оружие, которое, как показала... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:34

2023-07-25T14:34

2023-07-25T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

михаил шеремет

владимир путин

сергей шойгу

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Украина дискредитировала поставляемое ей западное оружие, которое, как показала практика, годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры. "Украина достаточно дискредитировала все западное оружие. Теперь весь мир увидел, что оно годится только для уничтожения гражданской инфраструктуры, а также нанесения ракетных ударов по мирным городам, где проживают женщины, дети и старики", - сказал Шеремет. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886145538.html

https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886111511.html

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, михаил шеремет, владимир путин, сергей шойгу, нато, госдума рф