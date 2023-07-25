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Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села - РИА Новости, 25.07.2023
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Оренбургская область
 
11:52 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886123346.html
Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села
Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села - РИА Новости, 25.07.2023
Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села
В 2023 году на реализацию федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Оренбургской области выделено 645,3 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:52
2023-07-25T11:52
оренбургская область
бузулукский район
оренбургский район
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В 2023 году на реализацию федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Оренбургской области выделено 645,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Различные проекты по модернизации коммунальной, социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству реализуются в 31 муниципальном образовании области, говорится в сообщении. В частности, на сегодняшний день в Оренбуржье реализуются три проекта по инженерно-техническому обеспечению новой жилищной застройки. Два из них – в Оренбургском и Бузулукском районах – уже завершены. Так, в поселке Красногвардеец Бузулукского района построены новые сети водоснабжения протяженностью почти один километр. В поселке Береговой Оренбургского района завершено строительство водопроводных сетей общей протяженностью 1,2 километра. Здесь также выделены участки под ИЖС для многодетных семей. По программе догазификации в мае-июне 2023 года в поселке построен газопровод, пояснили в пресс-службе. Также в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки Северный поселка Новоорск идет строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность – больше 12 километров. Завершить работы планируется осенью "Обновление и создание новой коммунальной инфраструктуры – основа развития сельских территорий. При наличии сетей жизнеобеспечения значительно возрастает привлекательность села для строительства жилого фонда. Сегодня у оренбуржцев большой запрос на индивидуальное жилье в сельской местности, в котором есть все бытовые удобства на современном "городском" уровне. Регион участвует в крупнейших федеральных проектах и программах, чтобы повысить качество жизни на селе, нарастить потенциал территорий, - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885945195.html
бузулукский район
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бузулукский район, оренбургский район, денис паслер
Оренбургская область, Бузулукский район, Оренбургский район, Денис Паслер

Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Деньги
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В 2023 году на реализацию федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Оренбургской области выделено 645,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Различные проекты по модернизации коммунальной, социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству реализуются в 31 муниципальном образовании области, говорится в сообщении.
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В частности, на сегодняшний день в Оренбуржье реализуются три проекта по инженерно-техническому обеспечению новой жилищной застройки. Два из них – в Оренбургском и Бузулукском районах – уже завершены. Так, в поселке Красногвардеец Бузулукского района построены новые сети водоснабжения протяженностью почти один километр. В поселке Береговой Оренбургского района завершено строительство водопроводных сетей общей протяженностью 1,2 километра. Здесь также выделены участки под ИЖС для многодетных семей. По программе догазификации в мае-июне 2023 года в поселке построен газопровод, пояснили в пресс-службе.
Также в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки Северный поселка Новоорск идет строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность – больше 12 километров. Завершить работы планируется осенью
"Обновление и создание новой коммунальной инфраструктуры – основа развития сельских территорий. При наличии сетей жизнеобеспечения значительно возрастает привлекательность села для строительства жилого фонда. Сегодня у оренбуржцев большой запрос на индивидуальное жилье в сельской местности, в котором есть все бытовые удобства на современном "городском" уровне. Регион участвует в крупнейших федеральных проектах и программах, чтобы повысить качество жизни на селе, нарастить потенциал территорий, - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
 
Оренбургская областьБузулукский районОренбургский районДенис Паслер
 
 
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