https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886123346.html

Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села

Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села - РИА Новости, 25.07.2023

Власти Оренбуржья направили свыше 600 млн рублей на развитие села

В 2023 году на реализацию федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Оренбургской области выделено 645,3 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:52

2023-07-25T11:52

2023-07-25T11:52

оренбургская область

бузулукский район

оренбургский район

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В 2023 году на реализацию федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Оренбургской области выделено 645,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Различные проекты по модернизации коммунальной, социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству реализуются в 31 муниципальном образовании области, говорится в сообщении. В частности, на сегодняшний день в Оренбуржье реализуются три проекта по инженерно-техническому обеспечению новой жилищной застройки. Два из них – в Оренбургском и Бузулукском районах – уже завершены. Так, в поселке Красногвардеец Бузулукского района построены новые сети водоснабжения протяженностью почти один километр. В поселке Береговой Оренбургского района завершено строительство водопроводных сетей общей протяженностью 1,2 километра. Здесь также выделены участки под ИЖС для многодетных семей. По программе догазификации в мае-июне 2023 года в поселке построен газопровод, пояснили в пресс-службе. Также в новом микрорайоне индивидуальной жилой застройки Северный поселка Новоорск идет строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность – больше 12 километров. Завершить работы планируется осенью "Обновление и создание новой коммунальной инфраструктуры – основа развития сельских территорий. При наличии сетей жизнеобеспечения значительно возрастает привлекательность села для строительства жилого фонда. Сегодня у оренбуржцев большой запрос на индивидуальное жилье в сельской местности, в котором есть все бытовые удобства на современном "городском" уровне. Регион участвует в крупнейших федеральных проектах и программах, чтобы повысить качество жизни на селе, нарастить потенциал территорий, - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885945195.html

бузулукский район

оренбургский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бузулукский район, оренбургский район, денис паслер