https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886122836.html
Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2023
Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:50
2023-07-25T11:50
2023-07-25T11:50
оренбургская область
орск
оренбург
ремонт
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в поликлинике №3 Оренбургской детской городской клинической больницы. Кроме того, на 90% завершены работы по обновлению здания поликлиники на улице Алтайской, финансируемые по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В медучреждении наблюдаются более 10 тысяч детей. Во время ремонта прием пациентов проводился в штатном режиме, работы организовали поочередно в левом и правом крыльях здания, говорится в сообщении. В прошлом году в Оренбуржье обновлено несколько детских поликлиник. Самая крупная в Орске – на улице Нефтяников, поликлиника №11 в Оренбурге, детская поликлиника в Гае и поликлиника №3 в Бузулуке, которая принимает детей и взрослых, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230725/granty-1886121251.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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орск, оренбург, ремонт
Оренбургская область, Орск, Оренбург, Ремонт
ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в поликлинике №3 Оренбургской детской городской клинической больницы. Кроме того, на 90% завершены работы по обновлению здания поликлиники на улице Алтайской, финансируемые по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В медучреждении наблюдаются более 10 тысяч детей. Во время ремонта прием пациентов проводился в штатном режиме, работы организовали поочередно в левом и правом крыльях здания, говорится в сообщении.
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В прошлом году в Оренбуржье обновлено несколько детских поликлиник. Самая крупная в Орске
– на улице Нефтяников, поликлиника №11 в Оренбурге
, детская поликлиника в Гае
и поликлиника №3 в Бузулуке
, которая принимает детей и взрослых, добавили в пресс-службе.