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Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:50 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886122836.html
Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2023
Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:50
2023-07-25T11:50
оренбургская область
орск
оренбург
ремонт
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в поликлинике №3 Оренбургской детской городской клинической больницы. Кроме того, на 90% завершены работы по обновлению здания поликлиники на улице Алтайской, финансируемые по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В медучреждении наблюдаются более 10 тысяч детей. Во время ремонта прием пациентов проводился в штатном режиме, работы организовали поочередно в левом и правом крыльях здания, говорится в сообщении. В прошлом году в Оренбуржье обновлено несколько детских поликлиник. Самая крупная в Орске – на улице Нефтяников, поликлиника №11 в Оренбурге, детская поликлиника в Гае и поликлиника №3 в Бузулуке, которая принимает детей и взрослых, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230725/granty-1886121251.html
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орск, оренбург, ремонт
Оренбургская область, Орск, Оренбург, Ремонт

Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

© РИА Новости / Яков АндреевКапитальный ремонт в больнице
Капитальный ремонт в больнице - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Капитальный ремонт в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в поликлинике №3 Оренбургской детской городской клинической больницы. Кроме того, на 90% завершены работы по обновлению здания поликлиники на улице Алтайской, финансируемые по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В медучреждении наблюдаются более 10 тысяч детей. Во время ремонта прием пациентов проводился в штатном режиме, работы организовали поочередно в левом и правом крыльях здания, говорится в сообщении.
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство
11:44
В прошлом году в Оренбуржье обновлено несколько детских поликлиник. Самая крупная в Орске – на улице Нефтяников, поликлиника №11 в Оренбурге, детская поликлиника в Гае и поликлиника №3 в Бузулуке, которая принимает детей и взрослых, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьОрскОренбургРемонт
 
 
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