https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886122836.html

Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 25.07.2023

Более 100 медучреждений отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:50

2023-07-25T11:50

2023-07-25T11:50

оренбургская область

орск

оренбург

ремонт

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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области в 2023 году будет отремонтировано 119 лечебных учреждений; на эти цели направят 893 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в поликлинике №3 Оренбургской детской городской клинической больницы. Кроме того, на 90% завершены работы по обновлению здания поликлиники на улице Алтайской, финансируемые по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В медучреждении наблюдаются более 10 тысяч детей. Во время ремонта прием пациентов проводился в штатном режиме, работы организовали поочередно в левом и правом крыльях здания, говорится в сообщении. В прошлом году в Оренбуржье обновлено несколько детских поликлиник. Самая крупная в Орске – на улице Нефтяников, поликлиника №11 в Оренбурге, детская поликлиника в Гае и поликлиника №3 в Бузулуке, которая принимает детей и взрослых, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230725/granty-1886121251.html

орск

оренбург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орск, оренбург, ремонт