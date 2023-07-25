https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886122147.html

Паслер: Оренбуржье поддерживает предприятия ОПК, реализующие инвестпроекты

Паслер: Оренбуржье поддерживает предприятия ОПК, реализующие инвестпроекты - РИА Новости, 25.07.2023

Паслер: Оренбуржье поддерживает предприятия ОПК, реализующие инвестпроекты

В Оренбургской области разработаны и успешно применяются региональные меры поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих инвестиционные... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:47

2023-07-25T11:47

2023-07-25T11:47

оренбургская область

денис паслер

нижний новгород

фонд развития промышленности

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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Оренбургской области разработаны и успешно применяются региональные меры поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор Денис Паслер принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоре Комарове, прошедшем накануне в Нижнем Новгороде. Главной темой совещания стало обеспечение бесперебойного функционирования предприятий ОПК в ПФО, говорится в сообщении. "Оренбургская область ведет проактивную работу для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами. В последние несколько лет качественно меняем систему профобразования, делая упор именно на подготовку рабочих специальностей. Открыли почти 70 профессиональных мастерских. Вместе с ведущими предприятиями региона активно включились в федеральный проект "Профессионалитет", чтобы молодые специалисты сразу после ссуза были "заточены" под действующие производства и могли работать на современном сложном оборудовании", - приводит пресс-служба слова Дениса Паслера. Предприятия ОПК региона, реализующие инвестпроекты, имеют широкую господдержку. В частности, через Фонд развития промышленности они могут получить заем на пополнение оборотных средств, субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, грант на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заем на реализацию инвестпроекта и субсидию на компенсацию затрат на приобретение сырья и комплектующих, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в 2022 году мерами поддержки на сумму около 170 миллионов рублей воспользовались Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро", завод бурового оборудования, механический завод в Орске, "Оренбургский радиатор", завод "Инвертор". Служба занятости населения Оренбургской области предоставляет целый комплекс услуг промышленным предприятиям региона – от подбора кадров до трудоустройства студентов на время производственной практики. В Оренбуржье работает программа профессионального обучения и дополнительного профобразования сотрудников ОПК, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230725/rabota-1886121577.html

https://ria.ru/20230725/granty-1886121251.html

нижний новгород

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, нижний новгород, фонд развития промышленности