ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Киевского района Донецка
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска почти за 1,5 часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 02.50 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров… 03.00 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.