https://ria.ru/20230725/obstrel-1886184084.html

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Двенадцать троллейбусов на территории депо получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:10

2023-07-25T15:10

2023-07-25T17:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать троллейбусов на территории депо получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов со стороны украинских нацистов. В Киевском районе осколочные повреждения получили 12 троллейбусов, которые находились на территории депо", - написал Кулемзин. Присутствовавший на месте главный инженер троллейбусного депо №1 Вячеслав Марьянчук сообщил, что в результате обстрела повреждены троллейбусы разных моделей. "Первый обстрел прилетел на улицу Щорса (где расположено троллейбусное депо - ред.), возле жилого дома снаряд разорвался... Осколками от разрывов у нас повреждены 12 единиц подвижного состава разных моделей. Люди не пострадали. В это время, слава Богу, никого не было на площадке - все были в цехах, обедали. Что прилетело? Судя по осколкам, это "натовские" сто пятьдесят пятые (снаряды) и что-то реактивное", - сказал Марьянчук. По его словам, вся техника подлежит восстановлению, часть будет отремонтирована в ближайшие два дня.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 20 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО. Мэр города сообщал, что автобус возле больницы получил повреждения из-за обстрела. Также был зафиксирован пожар на крыше спорткомплекса "Олимпийский". Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия