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Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 25.07.2023 (обновлено: 17:33 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886184084.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Двенадцать троллейбусов на территории депо получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:10
2023-07-25T17:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать троллейбусов на территории депо получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов со стороны украинских нацистов. В Киевском районе осколочные повреждения получили 12 троллейбусов, которые находились на территории депо", - написал Кулемзин. Присутствовавший на месте главный инженер троллейбусного депо №1 Вячеслав Марьянчук сообщил, что в результате обстрела повреждены троллейбусы разных моделей. "Первый обстрел прилетел на улицу Щорса (где расположено троллейбусное депо - ред.), возле жилого дома снаряд разорвался... Осколками от разрывов у нас повреждены 12 единиц подвижного состава разных моделей. Люди не пострадали. В это время, слава Богу, никого не было на площадке - все были в цехах, обедали. Что прилетело? Судя по осколкам, это "натовские" сто пятьдесят пятые (снаряды) и что-то реактивное", - сказал Марьянчук. По его словам, вся техника подлежит восстановлению, часть будет отремонтирована в ближайшие два дня.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 20 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО. Мэр города сообщал, что автобус возле больницы получил повреждения из-за обстрела. Также был зафиксирован пожар на крыше спорткомплекса "Олимпийский". Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: 12 троллейбусов повреждены в результате обстрела Киевского района

© Фото : Алексей КулемZин / TelegramТроллейбусы, получившие повреждения из-за обстрела Киевского района Донецка
Троллейбусы, получившие повреждения из-за обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : Алексей КулемZин / Telegram
Троллейбусы, получившие повреждения из-за обстрела Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать троллейбусов на территории депо получили повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов со стороны украинских нацистов. В Киевском районе осколочные повреждения получили 12 троллейбусов, которые находились на территории депо", - написал Кулемзин.
Присутствовавший на месте главный инженер троллейбусного депо №1 Вячеслав Марьянчук сообщил, что в результате обстрела повреждены троллейбусы разных моделей. "Первый обстрел прилетел на улицу Щорса (где расположено троллейбусное депо - ред.), возле жилого дома снаряд разорвался... Осколками от разрывов у нас повреждены 12 единиц подвижного состава разных моделей. Люди не пострадали. В это время, слава Богу, никого не было на площадке - все были в цехах, обедали. Что прилетело? Судя по осколкам, это "натовские" сто пятьдесят пятые (снаряды) и что-то реактивное", - сказал Марьянчук. По его словам, вся техника подлежит восстановлению, часть будет отремонтирована в ближайшие два дня.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 20 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО. Мэр города сообщал, что автобус возле больницы получил повреждения из-за обстрела. Также был зафиксирован пожар на крыше спорткомплекса "Олимпийский". Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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