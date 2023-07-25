https://ria.ru/20230725/obstrel-1886109182.html

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:53

2023-07-25T10:53

2023-07-25T10:53

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 10:10 – населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что Киевский район Донецка обстреляли трижды за полчаса, начиная с 8.45, при этом выпущено 11 снарядов указанного калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230724/obstrel-1886035050.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия