https://ria.ru/20230725/obstrel-1886093321.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска во вторник утром обстреляли Горловку и Киевский район Донецка, выпустив 18 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:28

2023-07-25T09:28

2023-07-25T09:28

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска во вторник утром обстреляли Горловку и Киевский район Донецка, выпустив 18 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 07:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за 15 минут, начиная с 08.25 мск, было выпущено десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия