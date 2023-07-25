https://ria.ru/20230725/npo-1886164711.html

Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО

Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:06

2023-07-25T14:06

2023-07-25T14:06

общество

россия

госдума рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста. Предлагается установить административную ответственность (внести изменения в КоАП) за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста, говорится в тексте законопроекта. В случае его принятия, штрафы составят: до пяти тысяч руб. для граждан; до 50 тыс. руб. для должностных лиц; до 100 тыс. руб. для юрлиц; для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 5 тыс. руб. (данная норма подверг, с возможностью административного выдворения за пределы РФ).

https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии)