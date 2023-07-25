https://ria.ru/20230725/npo-1886164711.html
Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО
Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:06
2023-07-25T14:06
2023-07-25T14:06
общество
россия
госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста. Предлагается установить административную ответственность (внести изменения в КоАП) за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста, говорится в тексте законопроекта. В случае его принятия, штрафы составят: до пяти тысяч руб. для граждан; до 50 тыс. руб. для должностных лиц; до 100 тыс. руб. для юрлиц; для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 5 тыс. руб. (данная норма подверг, с возможностью административного выдворения за пределы РФ).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Госдума РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Госдума приняла закон о штрафах за участие в незарегистрированных НПО
Госдума приняла закон о штрафах за участие в НПО, сведений о которых нет в реестре Минюста
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста.
Предлагается установить административную ответственность (внести изменения в КоАП) за участие в деятельности на территории РФ иностранной НПО, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре Минюста, говорится в тексте законопроекта.
В случае его принятия, штрафы составят: до пяти тысяч руб. для граждан; до 50 тыс. руб. для должностных лиц; до 100 тыс. руб. для юрлиц; для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 5 тыс. руб. (данная норма подверг, с возможностью административного выдворения за пределы РФ).
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов