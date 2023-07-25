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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске - РИА Новости, 25.07.2023
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09:42 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске - РИА Новости, 25.07.2023
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:42
2023-07-25T09:42
происшествия
нижнекамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, сообщили СМИ со ссылкой на районную больницу.Городская прокуратура начала проверку.
нижнекамск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
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РИА Новости
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происшествия, нижнекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Нижнекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.
2023-07-25T09:42
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Нижнекамске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.
В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, сообщили СМИ со ссылкой на районную больницу.
Городская прокуратура начала проверку.
 
ПроисшествияНижнекамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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