https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске - РИА Новости, 25.07.2023
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:42
2023-07-25T09:42
2023-07-25T09:42
происшествия
нижнекамск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886094934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4865be5e9741cb683e54999c7731f8b7.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, сообщили СМИ со ссылкой на районную больницу.Городская прокуратура начала проверку.
нижнекамск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886094934_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d8b339756529cd3335e77bbc18d2994.jpg
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
2023-07-25T09:42
true
PT0M31S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Нижнекамск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.
2023-07-25T09:42
true
PT0M31S
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске
МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Нижнекамске
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.
В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, сообщили СМИ со ссылкой на районную больницу.
Городская прокуратура начала проверку.
ПроисшествияНижнекамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)