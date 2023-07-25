https://ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886095780.html

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске - РИА Новости, 25.07.2023

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:42

2023-07-25T09:42

2023-07-25T09:42

происшествия

нижнекамск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886094934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4865be5e9741cb683e54999c7731f8b7.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ГУ МЧС России по республике Татарстан опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске.В результате ЧП пострадали мужчина и женщина, сообщили СМИ со ссылкой на районную больницу.Городская прокуратура начала проверку.

нижнекамск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске 2023-07-25T09:42 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижнекамск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео