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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды во вторник и среду
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды во вторник и среду - РИА Новости, 26.07.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды во вторник и среду
Москвичей призвали быть внимательными из-за ливня, гроз, усиления ветра, непогода ожидается с вечера вторника до среды, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-25T16:33
2023-07-25T16:33
2023-07-26T15:11
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными из-за ливня, гроз, усиления ветра, непогода ожидается с вечера вторника до среды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 20.00 и до 11.00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода