https://ria.ru/20230725/nepogoda-1886398975.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды во вторник и среду

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды во вторник и среду - РИА Новости, 26.07.2023

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды во вторник и среду

Москвичей призвали быть внимательными из-за ливня, гроз, усиления ветра, непогода ожидается с вечера вторника до среды, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-25T16:33

2023-07-25T16:33

2023-07-26T15:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москвичей призвали быть внимательными из-за ливня, гроз, усиления ветра, непогода ожидается с вечера вторника до среды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 20.00 и до 11.00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода