https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах - РИА Новости, 25.07.2023
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах
Отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев, рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T02:30
2023-07-25T02:30
2023-07-25T08:51
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев, рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью агентству Newseria Business."После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются", — заявила она.Как отметила специалист, поляки жалуются, что украинцы конкурируют с ними за рабочие места, занимают очередь в детский сад или школу."К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна, имеется обеспокоенность польских фермеров ценами на фрукты и овощи", — добавила социолог.По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230719/polsha-1885031455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах
Социолог Перетяткович заявила о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами