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"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах - РИА Новости, 25.07.2023
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02:30 25.07.2023 (обновлено: 08:51 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах - РИА Новости, 25.07.2023
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах
Отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев, рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T02:30
2023-07-25T08:51
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев, рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью агентству Newseria Business.&quot;После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются&quot;, — заявила она.Как отметила специалист, поляки жалуются, что украинцы конкурируют с ними за рабочие места, занимают очередь в детский сад или школу."К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна, имеется обеспокоенность польских фермеров ценами на фрукты и овощи", — добавила социолог.По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
"Эйфория спала". В Польше раскрыли ужасающую для Запада правду об украинцах

Социолог Перетяткович заявила о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка
Украинская беженка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев, рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью агентству Newseria Business.
«

"После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются", — заявила она.

Как отметила специалист, поляки жалуются, что украинцы конкурируют с ними за рабочие места, занимают очередь в детский сад или школу.
"К этому добавился экономический кризис и наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна, имеется обеспокоенность польских фермеров ценами на фрукты и овощи", — добавила социолог.
По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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