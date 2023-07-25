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Более 32 млрд рублей направят в Челябинской области на нацпроекты - РИА Новости, 25.07.2023
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Челябинская область
 
15:59 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/natsproekty-1886197935.html
Более 32 млрд рублей направят в Челябинской области на нацпроекты
Более 32 млрд рублей направят в Челябинской области на нацпроекты - РИА Новости, 25.07.2023
Более 32 млрд рублей направят в Челябинской области на нацпроекты
Более 32 миллиардов рублей направят в Челябинской области в 2023 году на реализацию национальных проектов, так, на эти средства будут построены или... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:59
2023-07-25T15:59
челябинская область
челябинская область
алексей текслер
челябинск
копейск
нацпроекты
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Более 32 миллиардов рублей направят в Челябинской области в 2023 году на реализацию национальных проектов, так, на эти средства будут построены или реконструированы школы, детские сады, новые объекты здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства региона. "Общий объем национальных проектов, которые мы реализуем, в этом году составляет 32,5 миллиарда рублей. За первое полугодие профинансировано 42%. Если говорить о результатах первого полугодия в части нацпроекта "Образование", уже начали работу ряд школ. Это школа в Копейске, в районе Тугайкуль, школа в микрорайоне "Твоя привилегия", поселок Западный Сосновского района. Сейчас идет активная стройка школ: это Сосновский район, "Вишневая горка". Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года. Также в этом году за счет средств государственных программ Челябинской области будут построены или реконструированы школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском, в городе Касли и в селе Айлино Каслинского района", – цитирует пресс-служба правительства региона слова главы Челябинской области Алексея Текслера с совещания о реализации нацпроектов в регионе по итогам 6 месяцев 2023 года. Губернатор добавил, что в регионе идет строительство 4 школ в рамках концессионного соглашения с компанией "ПроШкола" (3 школы в Челябинске и одна в Магнитогорске). Также идет реконструкция в поселке Петропавловском Верхнеуральского района и продолжается строительство школы в микрорайоне "Белый хутор" на 1100 мест, пояснил он. Кроме того, по данным пресс-службы, благодаря нацпроекту "Образование" в Челябинской области открываются детские технопарки "Кванториум" и центры цифрового образования "IT-куб", на базе школ появляются центры образования "Точка роста". Также нацпроект направлен на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие дополнительного образования, патриотическое воспитание молодежи, повышение квалификации работников школ. "В рамках нацпроекта "Демография" активно занимаемся строительством детских садов. В этом году будет завершено строительство десяти детских садов в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Аргаяше и Сосновском районе", – сказал Текслер. По словам главы региона, если говорить о здравоохранении, то в этом году будет построено 58 новых объектов. "В основном это ФАПы в сельской местности, также офисы врачей общей практики и поликлиники. Будет отремонтировано 138 объектов первичного звена. Если говорить про то, что уже сделано, то приобретено 59 единиц медицинского автотранспорта, 312 единиц медицинского оборудования, открыт региональный сосудистый центр в городской клинической больнице №6 Челябинска, завершен капитальный ремонт 10 объектов первичного звена", – сказал губернатор. По данным пресс-службы, нацпроект "Наука и университеты" направлен на развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям, так, в этом году 38 проектов южноуральских ученых поддержаны Российским научным фондом, 73 проекта находятся в фазе активной реализации. Что касается нацпроекта "Культура", то в регионе реализуются 3 региональных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", отмечается в сообщении. Так, благодаря проекту "Культурная среда" продолжается капитальный ремонт Миньярской детской школы искусств, завершено оснащение двух библиотек в Челябинске, продолжается капитальный ремонт сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах. Также продолжается оснащение Магнитогорской консерватории имени Глинки музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, полностью оснащены оборудованием Исторический музей Южного Урала, музеи в Карталинском и Чесменском районах, продолжается реновация здания театра драмы имени Орлова и капитальный ремонт Магнитогорского театра кукол и актера "Буратино", а также реконструкция Белого дома и Каслинского краеведческого музея, поясняет пресс-служба. Так, по данным пресс-службы минздрава региона, в поликлинике поселка Батуринский Еманжелинского района открылся обновленный рентген-кабинет, отремонтированный по программе "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". "Стоимость ремонтных работ составила 14,3 миллиона рублей, были учтены все требования к брендированию "Службы здоровья", создана удобная навигация, комфортные условия и для врачей, и для пациентов. Я очень довольна инфраструктурой и тем, в каких условиях будут работать врачи, фельдшеры, медсестры, и в какие условия будут приходить наши пациенты, для них все это делается", – цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Агаты Ткачевой. Первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова добавила, что с 2019, когда началась реализация нацпроекта "Образование" в Челябинской области, был взят очень хороший темп по строительству и обновлению инфраструктуры объектов образования. "События последних лет не изменили тех планов, которые были намечены. За последние 4 года было введено почти 10 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях. Построено 12 новых школьных зданий. В современной истории региона такое количество школ за относительно короткий период времени еще не открывалось. Также за эти годы в Челябинской области была достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет. Это произошло благодаря нацпроекту "Демография" и реализации областной государственной программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области", - цитирует пресс-служба минобра слова Коузовой.
https://ria.ru/20230615/chelyabinsk-1878224668.html
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челябинская область, алексей текслер, челябинск, копейск, нацпроекты
Челябинская область, Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинск, Копейск, Нацпроекты

Более 32 млрд рублей направят в Челябинской области на нацпроекты

© Фото : пресс-служба правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое из серии совещаний о реализации национальных проектов в регионе по итогам шести месяцев 2023 года
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое из серии совещаний о реализации национальных проектов в регионе по итогам шести месяцев 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое из серии совещаний о реализации национальных проектов в регионе по итогам шести месяцев 2023 года
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Более 32 миллиардов рублей направят в Челябинской области в 2023 году на реализацию национальных проектов, так, на эти средства будут построены или реконструированы школы, детские сады, новые объекты здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Общий объем национальных проектов, которые мы реализуем, в этом году составляет 32,5 миллиарда рублей. За первое полугодие профинансировано 42%. Если говорить о результатах первого полугодия в части нацпроекта "Образование", уже начали работу ряд школ. Это школа в Копейске, в районе Тугайкуль, школа в микрорайоне "Твоя привилегия", поселок Западный Сосновского района. Сейчас идет активная стройка школ: это Сосновский район, "Вишневая горка". Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года. Также в этом году за счет средств государственных программ Челябинской области будут построены или реконструированы школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском, в городе Касли и в селе Айлино Каслинского района", – цитирует пресс-служба правительства региона слова главы Челябинской области Алексея Текслера с совещания о реализации нацпроектов в регионе по итогам 6 месяцев 2023 года.
Губернатор добавил, что в регионе идет строительство 4 школ в рамках концессионного соглашения с компанией "ПроШкола" (3 школы в Челябинске и одна в Магнитогорске). Также идет реконструкция в поселке Петропавловском Верхнеуральского района и продолжается строительство школы в микрорайоне "Белый хутор" на 1100 мест, пояснил он.
Кроме того, по данным пресс-службы, благодаря нацпроекту "Образование" в Челябинской области открываются детские технопарки "Кванториум" и центры цифрового образования "IT-куб", на базе школ появляются центры образования "Точка роста". Также нацпроект направлен на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие дополнительного образования, патриотическое воспитание молодежи, повышение квалификации работников школ.
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"В рамках нацпроекта "Демография" активно занимаемся строительством детских садов. В этом году будет завершено строительство десяти детских садов в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Аргаяше и Сосновском районе", – сказал Текслер.
По словам главы региона, если говорить о здравоохранении, то в этом году будет построено 58 новых объектов. "В основном это ФАПы в сельской местности, также офисы врачей общей практики и поликлиники. Будет отремонтировано 138 объектов первичного звена. Если говорить про то, что уже сделано, то приобретено 59 единиц медицинского автотранспорта, 312 единиц медицинского оборудования, открыт региональный сосудистый центр в городской клинической больнице №6 Челябинска, завершен капитальный ремонт 10 объектов первичного звена", – сказал губернатор.
По данным пресс-службы, нацпроект "Наука и университеты" направлен на развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям, так, в этом году 38 проектов южноуральских ученых поддержаны Российским научным фондом, 73 проекта находятся в фазе активной реализации.
Что касается нацпроекта "Культура", то в регионе реализуются 3 региональных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", отмечается в сообщении. Так, благодаря проекту "Культурная среда" продолжается капитальный ремонт Миньярской детской школы искусств, завершено оснащение двух библиотек в Челябинске, продолжается капитальный ремонт сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах. Также продолжается оснащение Магнитогорской консерватории имени Глинки музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, полностью оснащены оборудованием Исторический музей Южного Урала, музеи в Карталинском и Чесменском районах, продолжается реновация здания театра драмы имени Орлова и капитальный ремонт Магнитогорского театра кукол и актера "Буратино", а также реконструкция Белого дома и Каслинского краеведческого музея, поясняет пресс-служба.
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Так, по данным пресс-службы минздрава региона, в поликлинике поселка Батуринский Еманжелинского района открылся обновленный рентген-кабинет, отремонтированный по программе "Модернизации первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". "Стоимость ремонтных работ составила 14,3 миллиона рублей, были учтены все требования к брендированию "Службы здоровья", создана удобная навигация, комфортные условия и для врачей, и для пациентов. Я очень довольна инфраструктурой и тем, в каких условиях будут работать врачи, фельдшеры, медсестры, и в какие условия будут приходить наши пациенты, для них все это делается", – цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Агаты Ткачевой.
Первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова добавила, что с 2019, когда началась реализация нацпроекта "Образование" в Челябинской области, был взят очень хороший темп по строительству и обновлению инфраструктуры объектов образования. "События последних лет не изменили тех планов, которые были намечены. За последние 4 года было введено почти 10 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях. Построено 12 новых школьных зданий. В современной истории региона такое количество школ за относительно короткий период времени еще не открывалось. Также за эти годы в Челябинской области была достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет. Это произошло благодаря нацпроекту "Демография" и реализации областной государственной программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области", - цитирует пресс-служба минобра слова Коузовой.
 
Челябинская областьЧелябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскКопейскНацпроекты
 
 
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