https://ria.ru/20230725/naemniki-1886217975.html

ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области

ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области - РИА Новости, 25.07.2023

ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области, а также уничтожили склады... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:09

2023-07-25T17:09

2023-07-25T17:26

специальная военная операция на украине

россия

черкасская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

житомирская область

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области, а также уничтожили склады боеприпасов и военной техники в Житомирской области, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 113 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах."В районе населенного пункта Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. Также, поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.

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черкасская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, черкасская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, житомирская область, безопасность