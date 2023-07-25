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ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области
ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области - РИА Новости, 25.07.2023
ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области, а также уничтожили склады... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:09
2023-07-25T17:09
2023-07-25T17:26
специальная военная операция на украине
россия
черкасская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
житомирская область
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области, а также уничтожили склады боеприпасов и военной техники в Житомирской области, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 113 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах."В районе населенного пункта Вязовок Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран. Также, поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Торское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, черкасская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, житомирская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черкасская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Житомирская область, Безопасность
ВС России поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области
ВС России поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в Черкасской области