Песков раскритиковал заявления о данных разведок о мятеже Пригожина
Песков назвал данные разведок о мятеже Пригожина и якобы бездействии властей России чушью
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью "данные" разведок и официальных лиц Украины и служб безопасности неких европейских стран о ситуации вокруг мятежа Евгения Пригожина, в том числе якобы о бездействии руководства страны, материал об этом был опубликован газетой Washington Post.
Газета Washington Post со ссылкой на некие анонимные разведывательные оценки написала, что службы безопасности якобы предупредили президента России Владимира Путина о подготовке возможного мятежа Пригожина за два-три дня. Неназванные источники в силах безопасности Украины и неких европейских стран утверждают, что после этого в России были приняты меры по укреплению безопасности нескольких стратегических объектов.
Песков заявил газете, что такие заявления - чушь, они распространяются "людьми, у которых ноль информации".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.