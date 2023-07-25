https://ria.ru/20230725/moskva-1886392522.html
В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту
В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту
Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-25T07:24
2023-07-25T07:24
2023-07-26T14:46
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сергей собянин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Закончили капитальную реконструкцию ещё двух поликлиник: филиала №4 детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское; филиала №2 детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино. Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тысяч детей и подростков", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что обновлённые поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них заменили все инженерные системы, установили современное оборудование. Поликлиники удобны как пациентам, так и медикам. Мэр Москвы уточнил, что самые посещаемые врачи ведут приём на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. При этом есть просторные зоны ожидания, а также уютные комнаты отдыха для врачей и медсестёр. Кроме того, по словам Собянина, во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут только в электронном виде, поэтому на месте бывших картохранилищ будут организованы комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики. Комфортнее стали и прилегающие территории: разделили пешеходные и транспортные потоки, установили энергоэффективные фонари и скамейки, а в осенне-зимний период будут высажены деревья и кустарники.
https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Закончили капитальную реконструкцию ещё двух поликлиник: филиала №4 детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское; филиала №2 детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино. Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тысяч детей и подростков", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что обновлённые поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них заменили все инженерные системы, установили современное оборудование. Поликлиники удобны как пациентам, так и медикам.
Мэр Москвы уточнил, что самые посещаемые врачи ведут приём на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. При этом есть просторные зоны ожидания, а также уютные комнаты отдыха для врачей и медсестёр.
Кроме того, по словам Собянина
, во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут только в электронном виде, поэтому на месте бывших картохранилищ будут организованы комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики.
Комфортнее стали и прилегающие территории: разделили пешеходные и транспортные потоки, установили энергоэффективные фонари и скамейки, а в осенне-зимний период будут высажены деревья и кустарники.