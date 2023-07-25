https://ria.ru/20230725/moskva-1886392522.html

В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту

В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту - РИА Новости, 26.07.2023

В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту

Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-25T07:24

2023-07-25T07:24

2023-07-26T14:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840259049_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_3c93fbbe472a12731da57ed4890989c7.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Закончили капитальную реконструкцию ещё двух поликлиник: филиала №4 детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское; филиала №2 детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино. Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тысяч детей и подростков", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что обновлённые поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них заменили все инженерные системы, установили современное оборудование. Поликлиники удобны как пациентам, так и медикам. Мэр Москвы уточнил, что самые посещаемые врачи ведут приём на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. При этом есть просторные зоны ожидания, а также уютные комнаты отдыха для врачей и медсестёр. Кроме того, по словам Собянина, во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут только в электронном виде, поэтому на месте бывших картохранилищ будут организованы комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики. Комфортнее стали и прилегающие территории: разделили пешеходные и транспортные потоки, установили энергоэффективные фонари и скамейки, а в осенне-зимний период будут высажены деревья и кустарники.

https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин