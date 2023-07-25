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В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту - РИА Новости, 26.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:24 25.07.2023 (обновлено: 14:46 26.07.2023)
https://ria.ru/20230725/moskva-1886392522.html
В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту
В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту
Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-25T07:24
2023-07-26T14:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Закончили капитальную реконструкцию ещё двух поликлиник: филиала №4 детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское; филиала №2 детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино. Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тысяч детей и подростков", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что обновлённые поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них заменили все инженерные системы, установили современное оборудование. Поликлиники удобны как пациентам, так и медикам. Мэр Москвы уточнил, что самые посещаемые врачи ведут приём на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. При этом есть просторные зоны ожидания, а также уютные комнаты отдыха для врачей и медсестёр. Кроме того, по словам Собянина, во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут только в электронном виде, поэтому на месте бывших картохранилищ будут организованы комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики. Комфортнее стали и прилегающие территории: разделили пешеходные и транспортные потоки, установили энергоэффективные фонари и скамейки, а в осенне-зимний период будут высажены деревья и кустарники.
https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

В Москве открылись две поликлиники реконструированные по новому стандарту

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две поликлиники, реконструированные по новому московскому стандарту, открылись в Ивановском и Западном Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Закончили капитальную реконструкцию ещё двух поликлиник: филиала №4 детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское; филиала №2 детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино. Вчера медучреждения приняли первых пациентов. В общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тысяч детей и подростков", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что обновлённые поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, в них заменили все инженерные системы, установили современное оборудование. Поликлиники удобны как пациентам, так и медикам.
Мэр Москвы уточнил, что самые посещаемые врачи ведут приём на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. При этом есть просторные зоны ожидания, а также уютные комнаты отдыха для врачей и медсестёр.
Кроме того, по словам Собянина, во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут только в электронном виде, поэтому на месте бывших картохранилищ будут организованы комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики.
Комфортнее стали и прилегающие территории: разделили пешеходные и транспортные потоки, установили энергоэффективные фонари и скамейки, а в осенне-зимний период будут высажены деревья и кустарники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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