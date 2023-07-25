https://ria.ru/20230725/moleben-1886153007.html

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 25.07.2023

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:23

2023-07-25T13:23

2023-07-25T13:28

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в Московской епархии. "28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади", – сообщил телеграм-канал информационной службы Московской епархии. Молебен, согласно сообщению, начнется в 12.00, к участию в нем приглашаются все желающие. "Вход свободный со стороны Манежной улицы. Проход будет осуществляться с 10.00", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230725/mitropolit_ilarion-1886120415.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь