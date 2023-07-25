https://ria.ru/20230725/moleben-1886153007.html
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 25.07.2023
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:23
2023-07-25T13:23
2023-07-25T13:28
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742175988_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_3656dd00bf6f586a6cdf941efe865915.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в Московской епархии. "28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади", – сообщил телеграм-канал информационной службы Московской епархии. Молебен, согласно сообщению, начнется в 12.00, к участию в нем приглашаются все желающие. "Вход свободный со стороны Манежной улицы. Проход будет осуществляться с 10.00", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230725/mitropolit_ilarion-1886120415.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742175988_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_91cefb8864dbcff93fee027460ea0451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве
В Московской епархии рассказали о праздновании Дня крещения Руси