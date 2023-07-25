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Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 25.07.2023
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Религия
 
13:23 25.07.2023 (обновлено: 13:28 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/moleben-1886153007.html
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 25.07.2023
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:23
2023-07-25T13:28
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в Московской епархии. "28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади", – сообщил телеграм-канал информационной службы Московской епархии. Молебен, согласно сообщению, начнется в 12.00, к участию в нем приглашаются все желающие. "Вход свободный со стороны Манежной улицы. Проход будет осуществляться с 10.00", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230725/mitropolit_ilarion-1886120415.html
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход у памятника князю Владимиру в Москве

В Московской епархии рассказали о праздновании Дня крещения Руси

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери в Казани
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери в Казани - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 28 июля возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказали в Московской епархии.
"28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии предстоятель Русской православной церкви возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси на Боровицкой площади", – сообщил телеграм-канал информационной службы Московской епархии.
Молебен, согласно сообщению, начнется в 12.00, к участию в нем приглашаются все желающие. "Вход свободный со стороны Манежной улицы. Проход будет осуществляться с 10.00", – говорится в сообщении.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Митрополит Иларион: притязания Константинополя возрастают
12:00
 
РелигияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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