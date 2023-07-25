https://ria.ru/20230725/mnetizatsiya-1886106125.html
RuStore предоставил возможность монетизации для иностранных разработчиков
RuStore предоставил возможность монетизации для иностранных разработчиков - РИА Новости, 25.07.2023
RuStore предоставил возможность монетизации для иностранных разработчиков
Российский официальный магазин мобильных приложений для Android Rustore открыл консоль для иностранных разработчиков - теперь им доступна не только загрузка... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:42
2023-07-25T10:42
2023-07-25T10:42
технологии
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский официальный магазин мобильных приложений для Android Rustore открыл консоль для иностранных разработчиков - теперь им доступна не только загрузка приложений в стор, но также монетизация и продвижение, сообщили в пресс-службе RuStore. "Официальный магазин приложений открыл консоль для всех иностранных издателей. Теперь разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и гео-сервисов", - говорится в сообщении. Иностранные разработчики могут монетизировать свои продукты, а также получать прибыль от публикации платных сервисов и игр и за счет встроенных покупок. Загрузка приложений бесплатна. "Сейчас стор посещают более 10 миллионов пользователей месяц, и это число постоянно растет. Мы планируем развивать партнерства с иностранными издателями и помогать им расширять свой бизнес в России", - прокомментировал операционный директор RuStore Илья Сверчков. Rustore запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений в феврале 2023 года. В компании уточняют, что ранее интерфейс консоли был локализован, а разработчики-нерезиденты имели возможность публиковать бесплатные приложения. Сейчас в магазине доступно более 500 зарубежных приложений, среди которых популярная социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games.
https://ria.ru/20230420/rustore-1866611686.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, экономика
RuStore предоставил возможность монетизации для иностранных разработчиков
RuStore предоставил возможность монетизации приложений для иностранных разработчиков
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский официальный магазин мобильных приложений для Android Rustore открыл консоль для иностранных разработчиков - теперь им доступна не только загрузка приложений в стор, но также монетизация и продвижение, сообщили в пресс-службе RuStore.
«
"Официальный магазин приложений открыл консоль для всех иностранных издателей. Теперь разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и гео-сервисов", - говорится в сообщении.
Иностранные разработчики могут монетизировать свои продукты, а также получать прибыль от публикации платных сервисов и игр и за счет встроенных покупок. Загрузка приложений бесплатна.
"Сейчас стор посещают более 10 миллионов пользователей месяц, и это число постоянно растет. Мы планируем развивать партнерства с иностранными издателями и помогать им расширять свой бизнес в России", - прокомментировал операционный директор RuStore Илья Сверчков.
Rustore запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений в феврале 2023 года. В компании уточняют, что ранее интерфейс консоли был локализован, а разработчики-нерезиденты имели возможность публиковать бесплатные приложения. Сейчас в магазине доступно более 500 зарубежных приложений, среди которых популярная социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games.
RuStore предустановлен на часть поставляемых смартфонов, заявили в Минцифры