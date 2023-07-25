https://ria.ru/20230725/mishustin-1886081588.html

Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности

Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности - РИА Новости, 25.07.2023

Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:57

2023-07-25T07:57

2023-07-25T10:49

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ржд

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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения провозной мощности. "Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе, по расширению провозных мощностей для Восточного полигона", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Мишустин подчеркнул, что "необходимо иметь как провозные мощности, так и портовую инфраструктуру, и логистика тогда будет… готова для увеличения грузопотока". "Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности", - сказал премьер. Он добавил, что это "ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе, и с национальными целями развития, которые перед нами ставит президент". "Поэтому просьба мне доложить, соответствующее поручение мы сформулируем", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ржд