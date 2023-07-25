https://ria.ru/20230725/mishustin-1886081588.html
Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности
Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности - РИА Новости, 25.07.2023
Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:57
2023-07-25T07:57
2023-07-25T10:49
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ржд
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения провозной мощности. "Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе, по расширению провозных мощностей для Восточного полигона", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Мишустин подчеркнул, что "необходимо иметь как провозные мощности, так и портовую инфраструктуру, и логистика тогда будет… готова для увеличения грузопотока". "Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности", - сказал премьер. Он добавил, что это "ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе, и с национальными целями развития, которые перед нами ставит президент". "Поэтому просьба мне доложить, соответствующее поручение мы сформулируем", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ржд
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), РЖД
Мишустин поручит рассмотреть варианты расширения провозной мощности
Мишустин поручит рассмотреть варианты поддержки заказа для расширения провозной мощности
УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения провозной мощности.
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"Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе, по расширению провозных мощностей для Восточного полигона", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.
Мишустин подчеркнул, что "необходимо иметь как провозные мощности, так и портовую инфраструктуру, и логистика тогда будет… готова для увеличения грузопотока".
"Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности", - сказал премьер.
Он добавил, что это "ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе, и с национальными целями развития, которые перед нами ставит президент".
"Поэтому просьба мне доложить, соответствующее поручение мы сформулируем", - заключил Мишустин.
Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач