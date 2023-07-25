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В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой - РИА Новости, 25.07.2023
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16:07 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/miny-1886203125.html
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой - РИА Новости, 25.07.2023
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой
Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:07
2023-07-25T16:07
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. "То, что у нас есть минные поля за периметром атомной станции, на берегу того же Днепра, бывшего Каховского водохранилища, - это общеизвестный факт. Минные поля за пределами атомной станции – это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС", - сказал Рогов. По его словам, как бы ни старалась украинская пропаганда, даже эксперты МАГАТЭ подтверждают, что никаких рисков зоны разлета мин для атомной станции и ее территории нет. "Единственная угроза для атомной станции – это режим Зеленского и его боевики. Все обвинения в отношении России несостоятельны, и это понимают даже эксперты МАГАТЭ, которые с учетом присяги западным элитам пока не могут сказать всю правду", - подчеркнул Рогов. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html
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россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой

Рогов назвал минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС вынужденной мерой

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС
13:13
"То, что у нас есть минные поля за периметром атомной станции, на берегу того же Днепра, бывшего Каховского водохранилища, - это общеизвестный факт. Минные поля за пределами атомной станции – это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС", - сказал Рогов.
По его словам, как бы ни старалась украинская пропаганда, даже эксперты МАГАТЭ подтверждают, что никаких рисков зоны разлета мин для атомной станции и ее территории нет.
«
"Единственная угроза для атомной станции – это режим Зеленского и его боевики. Все обвинения в отношении России несостоятельны, и это понимают даже эксперты МАГАТЭ, которые с учетом присяги западным элитам пока не могут сказать всю правду", - подчеркнул Рогов.
На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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