https://ria.ru/20230725/miny-1886203125.html
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой - РИА Новости, 25.07.2023
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой
Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:07
2023-07-25T16:07
2023-07-25T16:07
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россия
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. "То, что у нас есть минные поля за периметром атомной станции, на берегу того же Днепра, бывшего Каховского водохранилища, - это общеизвестный факт. Минные поля за пределами атомной станции – это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС", - сказал Рогов. По его словам, как бы ни старалась украинская пропаганда, даже эксперты МАГАТЭ подтверждают, что никаких рисков зоны разлета мин для атомной станции и ее территории нет. "Единственная угроза для атомной станции – это режим Зеленского и его боевики. Все обвинения в отношении России несостоятельны, и это понимают даже эксперты МАГАТЭ, которые с учетом присяги западным элитам пока не могут сказать всю правду", - подчеркнул Рогов. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой
Рогов назвал минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС вынужденной мерой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.
Эксперт объяснил, для чего нужны мины, найденные МАГАТЭ на Запорожской АЭС
"То, что у нас есть минные поля за периметром атомной станции, на берегу того же Днепра, бывшего Каховского водохранилища, - это общеизвестный факт. Минные поля за пределами атомной станции – это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС", - сказал Рогов.
По его словам, как бы ни старалась украинская пропаганда, даже эксперты МАГАТЭ подтверждают, что никаких рисков зоны разлета мин для атомной станции и ее территории нет.
«
"Единственная угроза для атомной станции – это режим Зеленского и его боевики. Все обвинения в отношении России
несостоятельны, и это понимают даже эксперты МАГАТЭ, которые с учетом присяги западным элитам пока не могут сказать всю правду", - подчеркнул Рогов.
На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.