https://ria.ru/20230725/miny-1886203125.html

В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой

В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой - РИА Новости, 25.07.2023

В Запорожской области назвали минные поля рядом с ЗАЭС вынужденной мерой

Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:07

2023-07-25T16:07

2023-07-25T16:07

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420521_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_12985d418ddc6f686d8c2b2da2d9968e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Минные поля рядом с территорией Запорожской АЭС являются вынужденной мерой и гарантией безопасности с учетом ядерных угроз со стороны киевского режима, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в буферной зоне - между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС - противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было. "То, что у нас есть минные поля за периметром атомной станции, на берегу того же Днепра, бывшего Каховского водохранилища, - это общеизвестный факт. Минные поля за пределами атомной станции – это вынужденная мера и как раз гарантия, что киевский режим не сможет реализовать свои преступные замыслы по ядерной провокации и захвату Запорожской АЭС", - сказал Рогов. По его словам, как бы ни старалась украинская пропаганда, даже эксперты МАГАТЭ подтверждают, что никаких рисков зоны разлета мин для атомной станции и ее территории нет. "Единственная угроза для атомной станции – это режим Зеленского и его боевики. Все обвинения в отношении России несостоятельны, и это понимают даже эксперты МАГАТЭ, которые с учетом присяги западным элитам пока не могут сказать всю правду", - подчеркнул Рогов. На прошлой неделе Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230725/miny-1886150468.html

россия

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, магатэ