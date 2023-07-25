https://ria.ru/20230725/matvienko-1886114500.html

Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

Семье и коллегам погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - искренние соболезнования в связи с утратой молодого... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:11

2023-07-25T11:11

2023-07-25T12:02

россия

киев

валентина матвиенко

ростислав журавлев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Семье и коллегам погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - искренние соболезнования в связи с утратой молодого и талантливого профессионала, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков."Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, его коллегам по РИА Новости и всему журналистскому сообществу. Погиб молодой, талантливый, профессиональный человек, честно выполнявший свой долг и посвятивший жизнь очень важному для общества делу – журналистике. Он всегда говорил людям правду о том, что происходит в Запорожской области, на Донбассе", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1886039179.html

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Екатерина Зайцева

россия, киев, валентина матвиенко, ростислав журавлев