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Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
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11:11 25.07.2023 (обновлено: 12:02 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/matvienko-1886114500.html
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Семье и коллегам погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - искренние соболезнования в связи с утратой молодого... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:11
2023-07-25T12:02
россия
киев
валентина матвиенко
ростислав журавлев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Семье и коллегам погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - искренние соболезнования в связи с утратой молодого и талантливого профессионала, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции.Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков."Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, его коллегам по РИА Новости и всему журналистскому сообществу. Погиб молодой, талантливый, профессиональный человек, честно выполнявший свой долг и посвятивший жизнь очень важному для общества делу – журналистике. Он всегда говорил людям правду о том, что происходит в Запорожской области, на Донбассе", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1886039179.html
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россия, киев, валентина матвиенко, ростислав журавлев
Россия, Киев, Валентина Матвиенко, Ростислав Журавлев
Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

Матвиенко: погибший военкор Журавлев всегда говорил правду о событиях на Донбассе

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Семье и коллегам погибшего в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - искренние соболезнования в связи с утратой молодого и талантливого профессионала, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции.
Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
"Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева, его коллегам по РИА Новости и всему журналистскому сообществу. Погиб молодой, талантливый, профессиональный человек, честно выполнявший свой долг и посвятивший жизнь очень важному для общества делу – журналистике. Он всегда говорил людям правду о том, что происходит в Запорожской области, на Донбассе", - заявила Матвиенко.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Вчера, 19:33
 
РоссияКиевВалентина МатвиенкоРостислав Журавлев
 
 
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