https://ria.ru/20230725/lektsiya-1886115440.html

Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay

Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay - РИА Новости, 25.07.2023

Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay

Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:32

2023-07-25T11:32

2023-07-25T11:32

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в четверг на лекции "Журналист в центре событий" в центре дизайна в Artplay корреспонденты-документалисты студии "ТОК" Андрей Лобанов и Михаил Антоненко.На их творческом счету – съемки последствий землетрясений в Турции и Сирии, взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пожара в торговом центре "Зимняя вишня", работа во время конфликта в Нагорном Карабахе и других чрезвычайных событий. На лекции Лобанов и Антоненко поделятся своим опытом и историями из практики, алгоритмами написания хорошего сценария для репортажа "на коленке", содержимым тревожного чемоданчика съемочной группы и другими профессиональными секретами.Мероприятие организовано студией документального кино "ТОК", которая приоритетное внимание в своей работе уделяет острым социальным проблемам и рассказывает о них так, чтобы зритель почувствовал сопричастность даже чуждым сторонам жизни. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата", выпущенный "ТОК" специально для "Иви", признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения лучшим документальным сериалом 2022 года.Лекция "Журналист в центре событий" состоится 27 июля в 19:30 в центре дизайна Artplay по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.

https://ria.ru/20230623/film-1879864795.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня"