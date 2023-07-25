Рейтинг@Mail.ru
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/lektsiya-1886115440.html
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay - РИА Новости, 25.07.2023
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay
Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:32
2023-07-25T11:32
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886114638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb12f596028651b409865981c44829a9.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в четверг на лекции "Журналист в центре событий" в центре дизайна в Artplay корреспонденты-документалисты студии "ТОК" Андрей Лобанов и Михаил Антоненко.На их творческом счету – съемки последствий землетрясений в Турции и Сирии, взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пожара в торговом центре "Зимняя вишня", работа во время конфликта в Нагорном Карабахе и других чрезвычайных событий. На лекции Лобанов и Антоненко поделятся своим опытом и историями из практики, алгоритмами написания хорошего сценария для репортажа "на коленке", содержимым тревожного чемоданчика съемочной группы и другими профессиональными секретами.Мероприятие организовано студией документального кино "ТОК", которая приоритетное внимание в своей работе уделяет острым социальным проблемам и рассказывает о них так, чтобы зритель почувствовал сопричастность даже чуждым сторонам жизни. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата", выпущенный "ТОК" специально для "Иви", признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения лучшим документальным сериалом 2022 года.Лекция "Журналист в центре событий" состоится 27 июля в 19:30 в центре дизайна Artplay по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
https://ria.ru/20230623/film-1879864795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886114638_320:0:1760:1080_1920x0_80_0_0_4158b840480b01a019b94785a9e11c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, россия, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня"

Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay

© ТОКДокументалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay
Документалисты студии ТОК выступят с лекцией в центре Artplay
© ТОК
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в четверг на лекции "Журналист в центре событий" в центре дизайна в Artplay корреспонденты-документалисты студии "ТОК" Андрей Лобанов и Михаил Антоненко.
На их творческом счету – съемки последствий землетрясений в Турции и Сирии, взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пожара в торговом центре "Зимняя вишня", работа во время конфликта в Нагорном Карабахе и других чрезвычайных событий. На лекции Лобанов и Антоненко поделятся своим опытом и историями из практики, алгоритмами написания хорошего сценария для репортажа "на коленке", содержимым тревожного чемоданчика съемочной группы и другими профессиональными секретами.
Фильм Мы им доверяем - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер"
23 июня, 12:00
Мероприятие организовано студией документального кино "ТОК", которая приоритетное внимание в своей работе уделяет острым социальным проблемам и рассказывает о них так, чтобы зритель почувствовал сопричастность даже чуждым сторонам жизни. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата", выпущенный "ТОК" специально для "Иви", признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения лучшим документальным сериалом 2022 года.
Лекция "Журналист в центре событий" состоится 27 июля в 19:30 в центре дизайна Artplay по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10.
"ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
 
Новости агентстваРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала