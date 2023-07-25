https://ria.ru/20230725/lektsiya-1886115440.html
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay - РИА Новости, 25.07.2023
Документалисты студии "ТОК" выступят с лекцией в центре Artplay
Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:32
2023-07-25T11:32
2023-07-25T11:32
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в четверг на лекции "Журналист в центре событий" в центре дизайна в Artplay корреспонденты-документалисты студии "ТОК" Андрей Лобанов и Михаил Антоненко.На их творческом счету – съемки последствий землетрясений в Турции и Сирии, взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пожара в торговом центре "Зимняя вишня", работа во время конфликта в Нагорном Карабахе и других чрезвычайных событий. На лекции Лобанов и Антоненко поделятся своим опытом и историями из практики, алгоритмами написания хорошего сценария для репортажа "на коленке", содержимым тревожного чемоданчика съемочной группы и другими профессиональными секретами.Мероприятие организовано студией документального кино "ТОК", которая приоритетное внимание в своей работе уделяет острым социальным проблемам и рассказывает о них так, чтобы зритель почувствовал сопричастность даже чуждым сторонам жизни. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата", выпущенный "ТОК" специально для "Иви", признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения лучшим документальным сериалом 2022 года.Лекция "Журналист в центре событий" состоится 27 июля в 19:30 в центре дизайна Artplay по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10."ТОК" появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.
https://ria.ru/20230623/film-1879864795.html
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РИА Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Как снять документальный фильм, когда чрезвычайное происшествие или катастрофа разворачивается на ваших глазах, а времени на подготовку нет? Об этом расскажут в четверг на лекции "Журналист в центре событий" в центре дизайна в Artplay корреспонденты-документалисты студии "ТОК" Андрей Лобанов и Михаил Антоненко.
На их творческом счету – съемки последствий землетрясений в Турции и Сирии, взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пожара в торговом центре "Зимняя вишня", работа во время конфликта в Нагорном Карабахе и других чрезвычайных событий. На лекции Лобанов и Антоненко поделятся своим опытом и историями из практики, алгоритмами написания хорошего сценария для репортажа "на коленке", содержимым тревожного чемоданчика съемочной группы и другими профессиональными секретами.
Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер"
Мероприятие организовано студией документального кино "ТОК", которая приоритетное внимание в своей работе уделяет острым социальным проблемам и рассказывает о них так, чтобы зритель почувствовал сопричастность даже чуждым сторонам жизни. Многосерийный фильм "Эльбрус. Точка невозврата", выпущенный "ТОК" специально для "Иви", признан Ассоциацией продюсеров кино и телевидения лучшим документальным сериалом 2022 года.
Лекция "Журналист в центре событий" состоится 27 июля в 19:30 в центре дизайна Artplay
по адресу: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10.
"ТОК"
появился как мультиплатформенное СМИ в 2017 году в составе медиагруппы "Россия сегодня
". Сегодня это студия документального кино, которая снимает фильмы, интервью и специальные репортажи как в новостном, так и в развлекательном жанрах. Работы "ТОК" были номинантами крупных кинофестивалей, в том числе BeatFilm, ArtDocFest и др. Студия активно работает с онлайн-кинотеатрами над созданием оригинального документального контента.