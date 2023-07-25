https://ria.ru/20230725/kuzbass-1886199879.html

Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе

Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе - РИА Новости, 25.07.2023

Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе

Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе по приглашению губернатора региона Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:01

2023-07-25T16:01

2023-07-25T16:01

общество

горловка

кемеровская область

донецкая народная республика

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе по приглашению губернатора региона Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Двухнедельные каникулы в Кузбассе проведут 36 детей из города Горловка (ДНР) в возрасте от 10 до 16 лет и четверо сопровождающих. Для них по поручению главы региона подготовили разнообразную культурно-экскурсионную и спортивную программу", – говорится в сообщении. "Мы должны поддерживать жителей Донбасса, которые столько лет живут в тяжелейших условиях. Дети, оказавшиеся в условиях боевых действий, тяжело переживают происходящие события, и команда Кузбасса не может оставаться в стороне – мы стараемся помогать, в том числе с организацией летнего познавательного отдыха", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева. Уточняется, что гостей из Горловки разместили в санатории-профилактории "Энергетик", расположенном в Топкинском округе. В рамках экскурсии в Кемерово дети посетят Ледовый дворец "Кузбасс", многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена", залы для занятий гимнастикой, игровыми видами спорта и единоборствами в Губернском центре спорта "Кузбасс", побывают в музее-заповеднике "Красная горка". Для школьников также предусмотрены экскурсии в Государственный племенной конный завод, разрез "Черниговец", спорткомплекс "Олимп", музей-заповедник "Томская писаница", Училище олимпийского резерва Кузбасса, литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского и Музей-заповедник "Кузнецкая крепость" в Новокузнецке. На базе санатория-профилактория "Энергетик" планируется проведение игр по футболу, волейболу и баскетболу с участием именитых кузбасских спортсменов. Дети также смогут выполнить нормативы комплекса ГТО. Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между правительством Кузбасса и администрацией Горловки было подписано 12 июня 2022 года, в День России.

https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879965485.html

https://ria.ru/20230630/otdykh-1881445378.html

горловка

кемеровская область

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, горловка, кемеровская область, донецкая народная республика, сергей цивилев