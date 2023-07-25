Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе
36 школьников из Горловки отдохнут в Кузбассе по приглашению губернатора Цивилева
© Фото : сайт Администрации правительства КузбассаШкольники из Горловки отдохнут в Кузбассе по приглашению губернатора Сергея Цивилева
Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе по приглашению губернатора Сергея Цивилева
КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Школьники из Горловки отдохнут в Кузбассе по приглашению губернатора региона Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Двухнедельные каникулы в Кузбассе проведут 36 детей из города Горловка (ДНР) в возрасте от 10 до 16 лет и четверо сопровождающих. Для них по поручению главы региона подготовили разнообразную культурно-экскурсионную и спортивную программу", – говорится в сообщении.
"Мы должны поддерживать жителей Донбасса, которые столько лет живут в тяжелейших условиях. Дети, оказавшиеся в условиях боевых действий, тяжело переживают происходящие события, и команда Кузбасса не может оставаться в стороне – мы стараемся помогать, в том числе с организацией летнего познавательного отдыха", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.
Уточняется, что гостей из Горловки разместили в санатории-профилактории "Энергетик", расположенном в Топкинском округе. В рамках экскурсии в Кемерово дети посетят Ледовый дворец "Кузбасс", многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена", залы для занятий гимнастикой, игровыми видами спорта и единоборствами в Губернском центре спорта "Кузбасс", побывают в музее-заповеднике "Красная горка".
Для школьников также предусмотрены экскурсии в Государственный племенной конный завод, разрез "Черниговец", спорткомплекс "Олимп", музей-заповедник "Томская писаница", Училище олимпийского резерва Кузбасса, литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского и Музей-заповедник "Кузнецкая крепость" в Новокузнецке. На базе санатория-профилактория "Энергетик" планируется проведение игр по футболу, волейболу и баскетболу с участием именитых кузбасских спортсменов. Дети также смогут выполнить нормативы комплекса ГТО.
Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между правительством Кузбасса и администрацией Горловки было подписано 12 июня 2022 года, в День России.