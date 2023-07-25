Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 25.07.2023 (обновлено: 14:52 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:51
2023-07-25T14:52
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a26954fd91ca0b4635fd96f658986b5e.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. "С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа. При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы. Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.
https://ria.ru/20230725/zakon-1886176541.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1559156e0ee330771daa38e4e35e1a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками

ГД одобрила поправку о контрактах на срок до года с призывниками в некоторых случаях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа.
При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.
Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.
Пленарное заседание Госдумы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат
14:43
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала