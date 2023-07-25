https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html

Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками

Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:51

2023-07-25T14:51

2023-07-25T14:52

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. "С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа. При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы. Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.

https://ria.ru/20230725/zakon-1886176541.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество