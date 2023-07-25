https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:51
2023-07-25T14:51
2023-07-25T14:52
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a26954fd91ca0b4635fd96f658986b5e.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. "С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа. При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы. Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.
https://ria.ru/20230725/zakon-1886176541.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1559156e0ee330771daa38e4e35e1a7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
Госдума одобрила поправку о заключении контрактов с призывниками
ГД одобрила поправку о контрактах на срок до года с призывниками в некоторых случаях
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает возможность заключать контракты на срок менее года с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности... может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сообщается в тексте документа.
При этом контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.
Также в период мобилизации, в период военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, на год, с гражданином, пребывающим в запасе, на год или меньший срок.
Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат