Рейтинг@Mail.ru
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
17:38 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области - РИА Новости, 25.07.2023
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:38
2023-07-25T17:38
тамбовская область
тамбовская областная дума
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880001272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f43479cccc6a8ccc52416e826dab671c.jpg
ТАМБОВ, 25 июл — РИА Новости. Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. В начале апреля Тамбовская областная дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России объявили о проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики. Его цель - издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям, говорится в сообщении. "Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений. В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник", - отметил председатель областной думы Евгений Матушкин, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что прием работ завершится 30 июля.
https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880001272_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_31c84ab00ae4ec2046a735ea3048a1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская областная дума, тамбовская область
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Тамбовская область

Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 25 июл — РИА Новости. Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
В начале апреля Тамбовская областная дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России объявили о проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики. Его цель - издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям, говорится в сообщении.
"Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений. В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник", - отметил председатель областной думы Евгений Матушкин, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что прием работ завершится 30 июля.
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей
28 апреля, 13:52
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала