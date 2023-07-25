https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области - РИА Новости, 25.07.2023
Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области
Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:38
2023-07-25T17:38
2023-07-25T17:38
тамбовская область
тамбовская областная дума
тамбовская область
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ТАМБОВ, 25 июл — РИА Новости. Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. В начале апреля Тамбовская областная дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России объявили о проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики. Его цель - издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям, говорится в сообщении. "Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений. В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник", - отметил председатель областной думы Евгений Матушкин, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что прием работ завершится 30 июля.
https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская областная дума, тамбовская область
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Тамбовская область
ТАМБОВ, 25 июл — РИА Новости. Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
В начале апреля Тамбовская областная дума
во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России
объявили о проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики. Его цель - издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям, говорится в сообщении.
"Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений. В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник", - отметил председатель областной думы Евгений Матушкин, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что прием работ завершится 30 июля.
Тамбовщина будет расширять меры поддержки участникам СВО и членам их семей