https://ria.ru/20230725/konkurs-1886220425.html

Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области

Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области - РИА Новости, 25.07.2023

Более 140 произведений про СВО прислали на конкурс в Тамбовской области

Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:38

2023-07-25T17:38

2023-07-25T17:38

тамбовская область

тамбовская областная дума

тамбовская область

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ТАМБОВ, 25 июл — РИА Новости. Жители Тамбовской области прислали более 140 произведений на литературный конкурс, посвященный участникам и событиям СВО, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. В начале апреля Тамбовская областная дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России объявили о проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики. Его цель - издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям, говорится в сообщении. "Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений. В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник", - отметил председатель областной думы Евгений Матушкин, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что прием работ завершится 30 июля.

https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская областная дума, тамбовская область