https://ria.ru/20230725/kommunikatsii-1886221953.html
Новую коммуникационную систему проложат в Липецке по нацпроекту
Новую коммуникационную систему проложат в Липецке по нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023
Новую коммуникационную систему проложат в Липецке по нацпроекту
К прокладке новой системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения приступили в одной из новостроек Липецка в районе улицы В. Музыки; работы ведутся в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:50
2023-07-25T17:50
2023-07-25T17:50
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 25 июл – РИА Новости. К прокладке новой системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения приступили в одной из новостроек Липецка в районе улицы В. Музыки; работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что проект коммунальной инфраструктуры предусматривает укладку более 10 километров различных труб. Новая система снимет часть нагрузки на уже имеющиеся сети и позволит дополнительно обслуживать пять строящихся многоэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья, а также два важных социальных объекта – детский сад и самую большую по численности образовательную школу области. По словам Артамонова, многие из объектов будут сданы уже в этом году. "Модернизация коммунальной инфраструктуры ведется как в областном центре, так и в районах. Ежегодно мы вкладываем большие средства в обновление инженерных сетей, чтобы жители были обеспечены качественной водой, надежным и безопасным теплоснабжением", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20230725/granty-1886182318.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 25 июл – РИА Новости. К прокладке новой системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения приступили в одной из новостроек Липецка в районе улицы В. Музыки; работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что проект коммунальной инфраструктуры предусматривает укладку более 10 километров различных труб. Новая система снимет часть нагрузки на уже имеющиеся сети и позволит дополнительно обслуживать пять строящихся многоэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья, а также два важных социальных объекта – детский сад и самую большую по численности образовательную школу области. По словам Артамонова
, многие из объектов будут сданы уже в этом году.
"Модернизация коммунальной инфраструктуры ведется как в областном центре, так и в районах. Ежегодно мы вкладываем большие средства в обновление инженерных сетей, чтобы жители были обеспечены качественной водой, надежным и безопасным теплоснабжением", – отметил глава региона.
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