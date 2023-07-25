https://ria.ru/20230725/kommunikatsii-1886221953.html

Новую коммуникационную систему проложат в Липецке по нацпроекту

Новую коммуникационную систему проложат в Липецке по нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023

Новую коммуникационную систему проложат в Липецке по нацпроекту

К прокладке новой системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения приступили в одной из новостроек Липецка в районе улицы В. Музыки; работы ведутся в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:50

2023-07-25T17:50

2023-07-25T17:50

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 25 июл – РИА Новости. К прокладке новой системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения приступили в одной из новостроек Липецка в районе улицы В. Музыки; работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что проект коммунальной инфраструктуры предусматривает укладку более 10 километров различных труб. Новая система снимет часть нагрузки на уже имеющиеся сети и позволит дополнительно обслуживать пять строящихся многоэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья, а также два важных социальных объекта – детский сад и самую большую по численности образовательную школу области. По словам Артамонова, многие из объектов будут сданы уже в этом году. "Модернизация коммунальной инфраструктуры ведется как в областном центре, так и в районах. Ежегодно мы вкладываем большие средства в обновление инженерных сетей, чтобы жители были обеспечены качественной водой, надежным и безопасным теплоснабжением", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20230725/granty-1886182318.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецк