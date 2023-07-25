https://ria.ru/20230725/kiev-1886112965.html

В Киеве водитель сбил двух украинских военных на блокпосту

В Киеве водитель сбил двух украинских военных на блокпосту - РИА Новости, 25.07.2023

В Киеве водитель сбил двух украинских военных на блокпосту

Водитель сбил двух военнослужащих на блокпосту в Киеве, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии, сообщили в офисе генпрокурора Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:05

2023-07-25T11:05

2023-07-25T11:05

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Водитель сбил двух военнослужащих на блокпосту в Киеве, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии, сообщили в офисе генпрокурора Украины в Telegram-канале. "Начато расследование по факту ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован. По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту", - говорится в сообщении. По информации ведомства, один военнослужащий погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Водителя задержали на месте. Заведено уголовное дело.

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