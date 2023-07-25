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Жителя Кемерово убило упавшей веткой - РИА Новости, 25.07.2023
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12:58 25.07.2023 (обновлено: 13:16 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kemerovo-1886147531.html
Жителя Кемерово убило упавшей веткой
Жителя Кемерово убило упавшей веткой - РИА Новости, 25.07.2023
Жителя Кемерово убило упавшей веткой
Пожилого мужчину во дворе многоквартирного дома в Кемерово убило упавшей веткой, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник СУСК по Кемеровской области в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:58
2023-07-25T13:16
происшествия
кемерово
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Пожилого мужчину во дворе многоквартирного дома в Кемерово убило упавшей веткой, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале. "Около 11.30 (07.30 мск) поступило сообщение об обнаружении во дворе многоквартирного жилого дома в Рудничном районе областного центра тела 71-летнего мужчины с повреждениями, причиненными при падении ветки дерева. &lt;...&gt; Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – говорится в релизе. Предварительно установлено, что жильцы дома не раз в течение нескольких лет обращались в местную администрацию и управляющую компанию с просьбами спилить деревья во дворе: до этого ветки неоднократно падали и портили крышу. Следствию теперь предстоит установить, кто именно из должностных лиц не выполнил свои обязанности.Как сообщает прокуратура региона, мужчина, на которого упала ветка тополя, скончался до приезда скорой помощи."По данному факту прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка соблюдения правил благоустройства и застройки территории города, в ходе которой обстоятельствам произошедшего, а также действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц будет дана правовая оценка", – отметила прокуратура.
https://ria.ru/20230714/derevo-1884301004.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область
Жителя Кемерово убило упавшей веткой

Во дворе многоквартирного дома в Кемерово пожилого мужчину убило упавшей веткой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 25 июл – РИА Новости. Пожилого мужчину во дворе многоквартирного дома в Кемерово убило упавшей веткой, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник СУСК по Кемеровской области в Telegram-канале.
«
"Около 11.30 (07.30 мск) поступило сообщение об обнаружении во дворе многоквартирного жилого дома в Рудничном районе областного центра тела 71-летнего мужчины с повреждениями, причиненными при падении ветки дерева. <...> Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", – говорится в релизе.
Предварительно установлено, что жильцы дома не раз в течение нескольких лет обращались в местную администрацию и управляющую компанию с просьбами спилить деревья во дворе: до этого ветки неоднократно падали и портили крышу.
Следствию теперь предстоит установить, кто именно из должностных лиц не выполнил свои обязанности.
Как сообщает прокуратура региона, мужчина, на которого упала ветка тополя, скончался до приезда скорой помощи.
«
"По данному факту прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка соблюдения правил благоустройства и застройки территории города, в ходе которой обстоятельствам произошедшего, а также действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц будет дана правовая оценка", – отметила прокуратура.
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