https://ria.ru/20230725/kandidat-1886262359.html

Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона - РИА Новости, 25.07.2023

Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома и кандидатуру Дерека Шолле на РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:43

2023-07-25T20:43

2023-07-25T20:43

в мире

сша

джо байден

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома и кандидатуру Дерека Шолле на пост замглавы Пентагона. "Cегодня президент Джо Байден объявил о намерении номинировать следующих лиц на посты ключевых лидеров в своей администрации: Гарри Кокер-младший, кандидат на пост директора по государственной кибербезопасности; Дерек Шолле, кандидат на пост заместителя министра обороны по вопросам политики в минобороны", - говорится в сообщении на сайте Белого дома. Кокер ранее занимал руководящие должности в ВМС США, ЦРУ и Агентстве нацбезопасности. Шолле в настоящее время занимает пост советника госдепартамента США.

https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html

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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)