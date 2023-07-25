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Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона - РИА Новости, 25.07.2023
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20:43 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kandidat-1886262359.html
Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона
Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона - РИА Новости, 25.07.2023
Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона
Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома и кандидатуру Дерека Шолле на РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:43
2023-07-25T20:43
в мире
сша
джо байден
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома и кандидатуру Дерека Шолле на пост замглавы Пентагона. "Cегодня президент Джо Байден объявил о намерении номинировать следующих лиц на посты ключевых лидеров в своей администрации: Гарри Кокер-младший, кандидат на пост директора по государственной кибербезопасности; Дерек Шолле, кандидат на пост заместителя министра обороны по вопросам политики в минобороны", - говорится в сообщении на сайте Белого дома. Кокер ранее занимал руководящие должности в ВМС США, ЦРУ и Агентстве нацбезопасности. Шолле в настоящее время занимает пост советника госдепартамента США.
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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Джо Байден, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

Байден выдвинул кандидатов на посты директора по кибербезопасности и замглавы Пентагона

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома и кандидатуру Дерека Шолле на пост замглавы Пентагона.
"Cегодня президент Джо Байден объявил о намерении номинировать следующих лиц на посты ключевых лидеров в своей администрации: Гарри Кокер-младший, кандидат на пост директора по государственной кибербезопасности; Дерек Шолле, кандидат на пост заместителя министра обороны по вопросам политики в минобороны", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Кокер ранее занимал руководящие должности в ВМС США, ЦРУ и Агентстве нацбезопасности. Шолле в настоящее время занимает пост советника госдепартамента США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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