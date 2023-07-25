https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html

В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов

В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов - РИА Новости, 25.07.2023

В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов

Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:55

2023-07-25T09:55

2023-07-25T09:55

василий пискарев

госдума рф

политика

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573609373_0:120:3218:1930_1920x0_80_0_0_378dbc492395c7ac5d48f80ae133bd5e.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила обращения в правоохранительные органы, заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев. "Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым Комиссия направила обращения в правоохранительные органы", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.

https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий пискарев, госдума рф, политика, цик рф