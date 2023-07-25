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В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов - РИА Новости, 25.07.2023
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09:55 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов - РИА Новости, 25.07.2023
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов
Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:55
2023-07-25T09:55
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила обращения в правоохранительные органы, заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев. "Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым Комиссия направила обращения в правоохранительные органы", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.
https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html
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василий пискарев, госдума рф, политика, цик рф
Василий Пискарев, Госдума РФ, Политика, ЦИК РФ
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов

Депутат Пискарев сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМужчина принимает участие в голосовании
Мужчина принимает участие в голосовании - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Мужчина принимает участие в голосовании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила обращения в правоохранительные органы, заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев.
"Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым Комиссия направила обращения в правоохранительные органы", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.
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Василий ПискаревГосдума РФПолитикаЦИК РФ
 
 
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