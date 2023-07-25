https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов - РИА Новости, 25.07.2023
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов
Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:55
2023-07-25T09:55
2023-07-25T09:55
василий пискарев
госдума рф
политика
цик рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства извне направила обращения в правоохранительные органы, заявил глава комиссии ГД Василий Пискарев. "Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым Комиссия направила обращения в правоохранительные органы", - приводит слова Пискарева телеграм-канал комиссии.
https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, политика, цик рф
Василий Пискарев, Госдума РФ, Политика, ЦИК РФ
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов
Депутат Пискарев сообщил о фактах давления на членов избиркомов со стороны иностранных НПО