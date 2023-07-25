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В Алтайском биосферном заповеднике камеры поймали снежных ирбисов
В Алтайском биосферном заповеднике камеры поймали снежных ирбисов - РИА Новости, 25.07.2023
В Алтайском биосферном заповеднике камеры поймали снежных ирбисов
Фотоловушки впервые зафиксировали четырех снежных барсов (ирбисов) в Алтайском биосферном заповеднике, сообщает сайт учреждения. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:29
2023-07-25T19:29
2023-07-25T21:42
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БАРНАУЛ, 25 июл — РИА Новости. Фотоловушки впервые зафиксировали четырех снежных барсов (ирбисов) в Алтайском биосферном заповеднике, сообщает сайт учреждения. "Проверка фотоловушек в июле 2023 года, установленных на Шапшальском хребте, принесла хорошие новости: впервые за весь период наблюдений зарегистрированы проходы четырех снежных барсов", — говорится в сообщении на сайте Алтайского биосферного заповедника. Проверку камер проводят один раз в 12 месяцев из-за труднодоступности территории, поэтому данные получают с задержкой на год. "Четвертого августа 2022 года перед камерами позировали самка и два ее котенка, а 25 октября мимо камер прошел еще один барс, самец. В предыдущие годы отмечались обычно одна-две особи. И самка, и самец уже регистрировались ранее", — отмечают в заповеднике.
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россия
В Алтайском биосферном заповеднике камеры поймали снежных ирбисов
Фотоловушки впервые зафиксировали четырех ирбисов в Алтайском биосферном заповеднике
БАРНАУЛ, 25 июл — РИА Новости.
Фотоловушки впервые зафиксировали четырех снежных барсов (ирбисов) в Алтайском биосферном заповеднике, сообщает сайт
учреждения.
"Проверка фотоловушек в июле 2023 года, установленных на Шапшальском хребте, принесла хорошие новости: впервые за весь период наблюдений зарегистрированы проходы четырех снежных барсов", — говорится в сообщении на сайте Алтайского биосферного заповедника.
Проверку камер проводят один раз в 12 месяцев из-за труднодоступности территории, поэтому данные получают с задержкой на год.
"Четвертого августа 2022 года перед камерами позировали самка и два ее котенка, а 25 октября мимо камер прошел еще один барс, самец. В предыдущие годы отмечались обычно одна-две особи. И самка, и самец уже регистрировались ранее", — отмечают в заповеднике.
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