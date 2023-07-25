https://ria.ru/20230725/inflyatsiya-1886224758.html

Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков

Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков - РИА Новости, 25.07.2023

Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков

Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, это, по его словам, связано с дисбалансом спроса и предложения. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:33

2023-07-25T17:33

2023-07-25T17:54

владимир путин

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, это, по его словам, связано с дисбалансом спроса и предложения."Один из рисков (социально-экономического развития - ред.) - это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал президент России на совещании по экономическим вопросам.Он заявил, что недавно обсуждал эту тему с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

https://ria.ru/20230723/inflyatsiya-1885763319.html

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, инфляция