https://ria.ru/20230725/inflyatsiya-1886224758.html
Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков
Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков - РИА Новости, 25.07.2023
Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков
Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, это, по его словам, связано с дисбалансом спроса и предложения. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:33
2023-07-25T17:33
2023-07-25T17:54
владимир путин
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, это, по его словам, связано с дисбалансом спроса и предложения."Один из рисков (социально-экономического развития - ред.) - это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал президент России на совещании по экономическим вопросам.Он заявил, что недавно обсуждал эту тему с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
https://ria.ru/20230723/inflyatsiya-1885763319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, инфляция
Владимир Путин, Экономика, Россия, Инфляция
Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков
Путин назвал инфляцию умеренной, но отметил признаки ее ускорения
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, это, по его словам, связано с дисбалансом спроса и предложения.
"Один из рисков (социально-экономического развития - ред.) - это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения", - сказал президент России на совещании по экономическим вопросам.
Он заявил, что недавно обсуждал эту тему с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
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