https://ria.ru/20230725/gruppy-1886210080.html

Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов

Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов - РИА Новости, 25.07.2023

Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов

Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами по решению руководства стран Запада, заявил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:32

2023-07-25T16:32

2023-07-25T16:38

николай патрушев

россия

сша

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами по решению руководства стран Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета"."В том виде, в каком он (международный терроризм - ред.) сейчас существует, является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230725/briks-1886160470.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

николай патрушев, россия, сша