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Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов
Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов
Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами по решению руководства стран Запада, заявил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:32
2023-07-25T16:32
2023-07-25T16:38
николай патрушев
россия
сша
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами по решению руководства стран Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета"."В том виде, в каком он (международный терроризм - ред.) сейчас существует, является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада", - сказал Патрушев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, сша
Николай Патрушев, Россия, США
Патрушев обвинил западные спецслужбы в финансировании террористов
Патрушев: почти все террористические группировки снабжаются по решению глав стран Запада
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами по решению руководства стран Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".
"В том виде, в каком он (международный терроризм - ред.) сейчас существует, является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов. Почти все крупные современные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются спецслужбами, выполняющими политические решения руководства стран Запада", - сказал Патрушев.
Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире