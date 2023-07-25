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В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию - РИА Новости, 25.07.2023
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16:44 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886212890.html
В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию
В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию - РИА Новости, 25.07.2023
В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию
На месте крушения пожарного самолета Canadair CL215 на Эвбее проводится поисково-спасательная операция, сообщил главный штаб ВВС Греции. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:44
2023-07-25T16:44
в мире
греция
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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. На месте крушения пожарного самолета Canadair CL215 на Эвбее проводится поисково-спасательная операция, сообщил главный штаб ВВС Греции. "Во вторник, 25 июля 2023 года, в 14.52 (совпадает с мск - ред.) самолет CL-215 с экипажем из двух летчиков 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го истребительного авиакрыла потерпел крушение во время воздушной операции по тушению пожара в Платанистосе, Эвбея. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция по поиску двух летчиков. В район происшествия направлены один вертолет Super Puma и один вертолет AB-205 ВВС", - сообщил главный штаб. Греческий телеканал ERT показал момент падения самолета. Самолет сбросил воду и затем упал, над местом падения поднялся столб огня и дыма.
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
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в мире, греция
В мире, Греция
В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию

ВВС Греции: на месте крушения пожарного самолета на Эвбее идет спасательная операция

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. На месте крушения пожарного самолета Canadair CL215 на Эвбее проводится поисково-спасательная операция, сообщил главный штаб ВВС Греции.
"Во вторник, 25 июля 2023 года, в 14.52 (совпадает с мск - ред.) самолет CL-215 с экипажем из двух летчиков 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го истребительного авиакрыла потерпел крушение во время воздушной операции по тушению пожара в Платанистосе, Эвбея. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция по поиску двух летчиков. В район происшествия направлены один вертолет Super Puma и один вертолет AB-205 ВВС", - сообщил главный штаб.
Греческий телеканал ERT показал момент падения самолета. Самолет сбросил воду и затем упал, над местом падения поднялся столб огня и дыма.
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