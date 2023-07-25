https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886212890.html

В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию

В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию - РИА Новости, 25.07.2023

В Греции на месте крушения самолета ведут спасательную операцию

На месте крушения пожарного самолета Canadair CL215 на Эвбее проводится поисково-спасательная операция, сообщил главный штаб ВВС Греции. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:44

2023-07-25T16:44

2023-07-25T16:44

в мире

греция

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АФИНЫ, 25 июл - РИА Новости. На месте крушения пожарного самолета Canadair CL215 на Эвбее проводится поисково-спасательная операция, сообщил главный штаб ВВС Греции. "Во вторник, 25 июля 2023 года, в 14.52 (совпадает с мск - ред.) самолет CL-215 с экипажем из двух летчиков 355-й тактической транспортной эскадрильи 112-го истребительного авиакрыла потерпел крушение во время воздушной операции по тушению пожара в Платанистосе, Эвбея. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция по поиску двух летчиков. В район происшествия направлены один вертолет Super Puma и один вертолет AB-205 ВВС", - сообщил главный штаб. Греческий телеканал ERT показал момент падения самолета. Самолет сбросил воду и затем упал, над местом падения поднялся столб огня и дыма.

https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html

греция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция