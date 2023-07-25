https://ria.ru/20230725/granty-1886121251.html

Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство

Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство - РИА Новости, 25.07.2023

Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство

Парк "Заречный" в Абдулино и набережная в Ясном получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:44

2023-07-25T11:44

2023-07-25T11:44

оренбургская область

абдулино

заречная

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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Парк "Заречный" в Абдулино и набережная в Ясном получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Региональные проекты по благоустройству стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На их реализацию область суммарно получит 144,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Проекты разработаны при поддержке центра развития архитектуры и городской среды Оренбургской области. Идеи для благоустройства предлагали сами жители, уточняет пресс-служба. По ее данным, в Абдулино на двух с половиной гектарах создадут тематические зоны-станции, отражающие историю города – крупного железнодорожного узла. Парк "Заречный" станет продолжением благоустроенной в прошлом году центральной площади города. В Ясном у городского пруда появится благоустроенная набережная. Это один из самых долгожданных проектов для ясненцев. В основе идеи – создание природного оазиса с максимальным доступом к воде. Уже в следующей году жителям и гостям города будут доступны смотровая площадка, кинотеатр на траве, выставочная, пикниковая и фотозоны, гамаки, качели и велодорожки.

https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885945195.html

абдулино

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

абдулино, заречная