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Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство - РИА Новости, 25.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:44 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/granty-1886121251.html
Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство
Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство - РИА Новости, 25.07.2023
Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство
Парк "Заречный" в Абдулино и набережная в Ясном получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:44
2023-07-25T11:44
оренбургская область
абдулино
заречная
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Парк "Заречный" в Абдулино и набережная в Ясном получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Региональные проекты по благоустройству стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На их реализацию область суммарно получит 144,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Проекты разработаны при поддержке центра развития архитектуры и городской среды Оренбургской области. Идеи для благоустройства предлагали сами жители, уточняет пресс-служба. По ее данным, в Абдулино на двух с половиной гектарах создадут тематические зоны-станции, отражающие историю города – крупного железнодорожного узла. Парк "Заречный" станет продолжением благоустроенной в прошлом году центральной площади города. В Ясном у городского пруда появится благоустроенная набережная. Это один из самых долгожданных проектов для ясненцев. В основе идеи – создание природного оазиса с максимальным доступом к воде. Уже в следующей году жителям и гостям города будут доступны смотровая площадка, кинотеатр на траве, выставочная, пикниковая и фотозоны, гамаки, качели и велодорожки.
https://ria.ru/20230724/blagoustroystvo-1885945195.html
абдулино
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абдулино, заречная
Оренбургская область, Абдулино, Заречная

Объекты Оренбургской области получат федеральные гранты на благоустройство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Парк "Заречный" в Абдулино и набережная в Ясном получат федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Региональные проекты по благоустройству стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На их реализацию область суммарно получит 144,6 миллиона рублей из федерального бюджета.
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Более 350 общественных территорий благоустроено в Оренбуржье за шесть лет
Вчера, 13:22
Проекты разработаны при поддержке центра развития архитектуры и городской среды Оренбургской области. Идеи для благоустройства предлагали сами жители, уточняет пресс-служба.
По ее данным, в Абдулино на двух с половиной гектарах создадут тематические зоны-станции, отражающие историю города – крупного железнодорожного узла. Парк "Заречный" станет продолжением благоустроенной в прошлом году центральной площади города.
В Ясном у городского пруда появится благоустроенная набережная. Это один из самых долгожданных проектов для ясненцев. В основе идеи – создание природного оазиса с максимальным доступом к воде. Уже в следующей году жителям и гостям города будут доступны смотровая площадка, кинотеатр на траве, выставочная, пикниковая и фотозоны, гамаки, качели и велодорожки.
 
Оренбургская областьАбдулиноЗаречная
 
 
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