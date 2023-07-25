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ГЖИ МО проверила 23 тысячи домов на готовность к отопительному сезону
ГЖИ МО проверила 23 тысячи домов на готовность к отопительному сезону - РИА Новости, 25.07.2023
ГЖИ МО проверила 23 тысячи домов на готовность к отопительному сезону
Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность к отопительному сезону 22 870 жилых домов. В 15 тысячах из них обнаружили нарушения. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:20
2023-07-25T18:20
2023-07-25T18:20
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность к отопительному сезону 22 870 жилых домов. В 15 тысячах из них обнаружили нарушения. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь управляющим компаниям региона предстоит устранить 40,5 тысячи недочетов. Глава госжилинспекции Ольга Федина подчеркнула, что компании уже успели исправить ошибки в 11 тысячах домов. Лидирующие позиции в этом списке заняли Люберцы, Одинцово, Мытищи, Серпухов, Истра, Электросталь, Коломна, Пушкино, Клин и Балашиха.Специалистам помогает в проведении осмотров специальное приложение "Проверки Подмосковья". Сведения о всех недочетах поступают в Единую диспетчерскую службу.Самыми распространенными нарушениями стали неисправность дверей, подтопление и захламление приямков и неисправность электрооборудования."В чек-лист мобильного приложения входят все системы жизнеобеспечения дома, от которых зависит благополучное прохождение осенне-зимнего периода. Все двери и окна должны иметь плотный притвор, стекла быть целыми. Трубы отопления и горячей воды необходимо теплоизолировать. Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки. И особое внимание уделяем нормализации температурно-влажностного режима в домах с чердачными кровлями", – рассказала Ольга Федина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность к отопительному сезону 22 870 жилых домов. В 15 тысячах из них обнаружили нарушения. Об этом сообщил телеканал "360".
Теперь управляющим компаниям региона предстоит устранить 40,5 тысячи недочетов. Глава госжилинспекции Ольга Федина подчеркнула, что компании уже успели исправить ошибки в 11 тысячах домов. Лидирующие позиции в этом списке заняли Люберцы, Одинцово, Мытищи, Серпухов, Истра, Электросталь, Коломна, Пушкино, Клин и Балашиха.
Специалистам помогает в проведении осмотров специальное приложение "Проверки Подмосковья". Сведения о всех недочетах поступают в Единую диспетчерскую службу.
Самыми распространенными нарушениями стали неисправность дверей, подтопление и захламление приямков и неисправность электрооборудования.
"В чек-лист мобильного приложения входят все системы жизнеобеспечения дома, от которых зависит благополучное прохождение осенне-зимнего периода. Все двери и окна должны иметь плотный притвор, стекла быть целыми. Трубы отопления и горячей воды необходимо теплоизолировать. Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки. И особое внимание уделяем нормализации температурно-влажностного режима в домах с чердачными кровлями", – рассказала Ольга Федина.