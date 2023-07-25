https://ria.ru/20230725/goszhilinspektsiya-1886236144.html

ГЖИ МО проверила 23 тысячи домов на готовность к отопительному сезону

ГЖИ МО проверила 23 тысячи домов на готовность к отопительному сезону - РИА Новости, 25.07.2023

ГЖИ МО проверила 23 тысячи домов на готовность к отопительному сезону

Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность к отопительному сезону 22 870 жилых домов. В 15 тысячах из них обнаружили нарушения. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:20

2023-07-25T18:20

2023-07-25T18:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность к отопительному сезону 22 870 жилых домов. В 15 тысячах из них обнаружили нарушения. Об этом сообщил телеканал "360".Теперь управляющим компаниям региона предстоит устранить 40,5 тысячи недочетов. Глава госжилинспекции Ольга Федина подчеркнула, что компании уже успели исправить ошибки в 11 тысячах домов. Лидирующие позиции в этом списке заняли Люберцы, Одинцово, Мытищи, Серпухов, Истра, Электросталь, Коломна, Пушкино, Клин и Балашиха.Специалистам помогает в проведении осмотров специальное приложение "Проверки Подмосковья". Сведения о всех недочетах поступают в Единую диспетчерскую службу.Самыми распространенными нарушениями стали неисправность дверей, подтопление и захламление приямков и неисправность электрооборудования."В чек-лист мобильного приложения входят все системы жизнеобеспечения дома, от которых зависит благополучное прохождение осенне-зимнего периода. Все двери и окна должны иметь плотный притвор, стекла быть целыми. Трубы отопления и горячей воды необходимо теплоизолировать. Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки. И особое внимание уделяем нормализации температурно-влажностного режима в домах с чердачными кровлями", – рассказала Ольга Федина.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)