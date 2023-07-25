https://ria.ru/20230725/gosduma-1886184916.html
Госдума уточнила основания для запрета выезда призывников
Госдума уточнила основания для запрета выезда призывников - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума уточнила основания для запрета выезда призывников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается уточнить основания для запрета выезда из России... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:13
2023-07-25T15:13
2023-07-25T15:13
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается уточнить основания для запрета выезда из России призывников. При рассмотрении в первом чтении законопроект предусматривал возможность поступления в мобилизационный резерв для родителей троих и более детей. Ко второму чтению законопроект был существенно доработан, данная норма была исключена из документа. Законопроект предусматривает, что запрет на выезд из России применяется со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе по месту работы или учебы гражданина, со дня вручения гражданину повестки лично под расписку. Согласно документу, решение о применении временной меры в виде запрета на выезд из Российской Федерации формируется военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, в день вручения повестки лично под расписку. Указанное решение подписывается военным комиссаром и направляется гражданину, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности РФ, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
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РИА Новости
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
Госдума уточнила основания для запрета выезда призывников
ГД приняла во II чтении проект об уточнении оснований для запрета выезда призывников
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается уточнить основания для запрета выезда из России призывников.
При рассмотрении в первом чтении законопроект предусматривал возможность поступления в мобилизационный резерв для родителей троих и более детей. Ко второму чтению законопроект был существенно доработан, данная норма была исключена из документа.
Законопроект предусматривает, что запрет на выезд из России применяется со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе по месту работы или учебы гражданина, со дня вручения гражданину повестки лично под расписку.
Согласно документу, решение о применении временной меры в виде запрета на выезд из Российской Федерации формируется военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, в день вручения повестки лично под расписку. Указанное решение подписывается военным комиссаром и направляется гражданину, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности РФ, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
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