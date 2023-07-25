https://ria.ru/20230725/geoinformatsiya-1886191806.html

Госдума запретила госорганам использовать зарубежные геоинформсистемы

Госдума запретила госорганам использовать зарубежные геоинформсистемы - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума запретила госорганам использовать зарубежные геоинформсистемы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций РФ использовать иностранные геоинформационные... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:44

2023-07-25T15:44

2023-07-25T15:44

россия

госдума рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций РФ использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных. Документ устанавливает особенности организации картографической деятельности. Он запрещает с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства органам госвласти и местного самоуправления, их подведомственным организациям, а также отдельным видам юрлиц. Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек". Кроме того, согласно закону, если эти юрлица выполняют или закупают геодезические и картографические работы, то они будут обязаны направлять полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных. Российские геоинформационные системы, средства и технологии, используемые такими органами и организациями, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального органа, согласованным с Минобороны. Перечень таких систем, технологий, и средств будет размещаться на федеральном портале пространственных данных. Кроме того, закон содержит изменения, связанные с созданием и функционированием федеральной сети геодезических станций, в том числе дифференциальных. На таких станциях выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемой информации в госинформсистему сети. Дифференциальные геодезические станции могут создаваться как за счет бюджетных средств, так и средств граждан или юрлиц. Эти изменения вносятся в целях объединения разрозненных частных геодезических станций и повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20230208/innovatsii-1850452607.html

https://ria.ru/20220419/navigatsiya-1784222367.html

https://ria.ru/20230707/navigatsiya-1882704966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, безопасность