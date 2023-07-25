https://ria.ru/20230725/genprokuratura-1886183679.html

Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной

Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной - РИА Новости, 25.07.2023

Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России структур телеканала "Дождь"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:09

2023-07-25T15:09

2023-07-25T15:48

россия

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нидерланды

генеральная прокуратура рф

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России структур телеканала "Дождь"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды. Организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом)", - говорится в сообщении.Уточняется, что организации созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь"* за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html

россия

латвия

нидерланды

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, латвия, нидерланды, генеральная прокуратура рф, безопасность