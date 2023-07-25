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Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной - РИА Новости, 25.07.2023
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15:09 25.07.2023 (обновлено: 15:48 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/genprokuratura-1886183679.html
Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной
Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной - РИА Новости, 25.07.2023
Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России структур телеканала "Дождь"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:09
2023-07-25T15:48
россия
латвия
нидерланды
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России структур телеканала "Дождь"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды. Организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом)", - говорится в сообщении.Уточняется, что организации созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь"* за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.*Признан иностранным агентом
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россия, латвия, нидерланды, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Латвия, Нидерланды, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain нежелательной

Генпрокуратура признала работу Sia TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательной в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России структур телеканала "Дождь"*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды. Организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организации созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь"* за систематические нарушения законов о СМИ и об информации.
*Признан иностранным агентом
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РоссияЛатвияНидерландыГенеральная прокуратура РФБезопасность
 
 
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