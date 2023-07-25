https://ria.ru/20230725/forum-1886117199.html

На форум "Евразия Global" поступило более трех тысяч заявок из 69 стран

На форум "Евразия Global" поступило более трех тысяч заявок из 69 стран - РИА Новости, 25.07.2023

На форум "Евразия Global" поступило более трех тысяч заявок из 69 стран

На Международный молодежный форум "Евразия Global", который пройдет в августе в Оренбурге, поступило более 3,3 тысячи заявок из России и 68 стран дальнего и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:32

2023-07-25T11:32

2023-07-25T11:32

оренбургская область

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886117809_0:0:1680:946_1920x0_80_0_0_0ce0ebfabafdda767b323cb97b10f352.jpg

ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. На Международный молодежный форум "Евразия Global", который пройдет в августе в Оренбурге, поступило более 3,3 тысячи заявок из России и 68 стран дальнего и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Форум пройдет с 21 по 27 августа и задаст тон Всемирному фестивалю молодежи, который состоится в 2024 году под патронатом президента России. Деловая программа "Евразии Global" будет построена по принципу "Один день – один смысл". Участникам предстоит работать, ориентируясь на актуальную мировую повестку, с учетом международной проблематики и национальных приоритетов разных стран, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, торжественная церемония открытия форума состоится 21 августа в спортивном комплексе "Оренбуржье". На следующий день запланирована программа в рамках Дня государственного флага России, 23 августа будет объявлен Днем народов "Евразии Global", 24 августа участников ждет культурная программа, в частности, "Джазовый вечер", а 25 августа – спортивные мероприятия. Молодежь также примет участие в праздновании Дня города – 280-летии Оренбурга.

https://ria.ru/20230724/klastery-1885945669.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург