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На форум "Евразия Global" поступило более трех тысяч заявок из 69 стран
На форум "Евразия Global" поступило более трех тысяч заявок из 69 стран - РИА Новости, 25.07.2023
На форум "Евразия Global" поступило более трех тысяч заявок из 69 стран
На Международный молодежный форум "Евразия Global", который пройдет в августе в Оренбурге, поступило более 3,3 тысячи заявок из России и 68 стран дальнего и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:32
2023-07-25T11:32
2023-07-25T11:32
оренбургская область
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. На Международный молодежный форум "Евразия Global", который пройдет в августе в Оренбурге, поступило более 3,3 тысячи заявок из России и 68 стран дальнего и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Форум пройдет с 21 по 27 августа и задаст тон Всемирному фестивалю молодежи, который состоится в 2024 году под патронатом президента России. Деловая программа "Евразии Global" будет построена по принципу "Один день – один смысл". Участникам предстоит работать, ориентируясь на актуальную мировую повестку, с учетом международной проблематики и национальных приоритетов разных стран, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, торжественная церемония открытия форума состоится 21 августа в спортивном комплексе "Оренбуржье". На следующий день запланирована программа в рамках Дня государственного флага России, 23 августа будет объявлен Днем народов "Евразии Global", 24 августа участников ждет культурная программа, в частности, "Джазовый вечер", а 25 августа – спортивные мероприятия. Молодежь также примет участие в праздновании Дня города – 280-летии Оренбурга.
https://ria.ru/20230724/klastery-1885945669.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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оренбург
Оренбургская область, Оренбург
ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. На Международный молодежный форум "Евразия Global", который пройдет в августе в Оренбурге, поступило более 3,3 тысячи заявок из России и 68 стран дальнего и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Форум пройдет с 21 по 27 августа и задаст тон Всемирному фестивалю молодежи, который состоится в 2024 году под патронатом президента России. Деловая программа "Евразии Global" будет построена по принципу "Один день – один смысл". Участникам предстоит работать, ориентируясь на актуальную мировую повестку, с учетом международной проблематики и национальных приоритетов разных стран, говорится в сообщении.
В Оренбуржье заработают еще пять кластеров проекта "Профессионалитет"
По данным пресс-службы, торжественная церемония открытия форума состоится 21 августа в спортивном комплексе "Оренбуржье". На следующий день запланирована программа в рамках Дня государственного флага России, 23 августа будет объявлен Днем народов "Евразии Global", 24 августа участников ждет культурная программа, в частности, "Джазовый вечер", а 25 августа – спортивные мероприятия. Молодежь также примет участие в праздновании Дня города – 280-летии Оренбурга
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