Рейтинг@Mail.ru
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:54 25.07.2023 (обновлено: 20:12 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/elektropitanie-1886255552.html
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию - РИА Новости, 25.07.2023
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию
Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:54
2023-07-25T20:12
наука
хьюстон
наса
центр управления полетами
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a6b9a8bdda0397c21e157b29663bc136.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не создали опасности для экипажа, сообщил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монталбано."Сегодня утром &lt;...&gt; у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", - сказал представитель НАСА. По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы НАСА через российские системы удалось связаться с экипажем и объяснить им происходящее. "Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности", - заверил Монталбано.По его словам, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. "В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме", - сказал представитель НАСА, выразив благодарность всем партнерам НАСА по МКС.
https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html
хьюстон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_773546569059d3902f71f1ca9a93452f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хьюстон, наса, центр управления полетами, россия
Наука, Хьюстон, НАСА, Центр управления полетами, Россия
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию

В НАСА держали связь с МКС через Россию из-за проблем с электропитанием в ЦУП в Хьюстоне

© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© NASA / Andrew Morgan
Вид на Землю с МКС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не создали опасности для экипажа, сообщил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монталбано.
"Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", - сказал представитель НАСА. По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы НАСА через российские системы удалось связаться с экипажем и объяснить им происходящее. "Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности", - заверил Монталбано.
По его словам, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. "В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме", - сказал представитель НАСА, выразив благодарность всем партнерам НАСА по МКС.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России
24 апреля, 12:16
 
НаукаХьюстонНАСАЦентр управления полетамиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала