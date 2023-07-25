https://ria.ru/20230725/elektropitanie-1886255552.html
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию - РИА Новости, 25.07.2023
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию
Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:54
2023-07-25T19:54
2023-07-25T20:12
наука
хьюстон
наса
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не создали опасности для экипажа, сообщил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монталбано."Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", - сказал представитель НАСА. По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы НАСА через российские системы удалось связаться с экипажем и объяснить им происходящее. "Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности", - заверил Монталбано.По его словам, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. "В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме", - сказал представитель НАСА, выразив благодарность всем партнерам НАСА по МКС.
https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html
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хьюстон, наса, центр управления полетами, россия
Наука, Хьюстон, НАСА, Центр управления полетами, Россия
В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию
В НАСА держали связь с МКС через Россию из-за проблем с электропитанием в ЦУП в Хьюстоне
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости.
Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не создали опасности для экипажа, сообщил на брифинге
руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монталбано.
"Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", - сказал представитель НАСА. По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы НАСА через российские системы удалось связаться с экипажем и объяснить им происходящее. "Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности", - заверил Монталбано.
По его словам, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. "В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме", - сказал представитель НАСА, выразив благодарность всем партнерам НАСА по МКС.
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