https://ria.ru/20230725/elektropitanie-1886255552.html

В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию

В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию - РИА Новости, 25.07.2023

В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию

Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:54

2023-07-25T19:54

2023-07-25T20:12

наука

хьюстон

наса

центр управления полетами

россия

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Возникшие во вторник проблемы с электроснабжением Центра Управления полетами в Хьюстоне, которые привели к потере связи с Международной космической станцией, не создали опасности для экипажа, сообщил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монталбано."Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле", - сказал представитель НАСА. По его словам, в течение 20 минут после обнаружения проблемы НАСА через российские системы удалось связаться с экипажем и объяснить им происходящее. "Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности", - заверил Монталбано.По его словам, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией. "В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме", - сказал представитель НАСА, выразив благодарность всем партнерам НАСА по МКС.

https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html

хьюстон

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хьюстон, наса, центр управления полетами, россия