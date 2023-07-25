https://ria.ru/20230725/diversanty-1886099826.html

Источник: российские военные пресекли попытку прорыва ДРГ под Херсоном

Источник: российские военные пресекли попытку прорыва ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 25.07.2023

Источник: российские военные пресекли попытку прорыва ДРГ под Херсоном

Расчёт FPV-дрона подразделения группировки войск "Днепр" отразил попытку проникновения украинской разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) в районе острова... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:10

2023-07-25T10:10

2023-07-25T10:10

специальная военная операция на украине

херсон

заречный

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 июл - РИА Новости. Расчёт FPV-дрона подразделения группировки войск "Днепр" отразил попытку проникновения украинской разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский, уничтожив две лодки и 9 боевиков, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчётом FPV-дрона уничтожено две лодки и 9 боевиков вооруженных формирований Украины", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, под Херсоном, в районе села Заречное, российские военные уничтожили САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем из 4 украинских боевиков. В районе населенного пункта Приднепровское уничтожен 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектом и расчётом из 4 человек.

https://ria.ru/20230725/tank-1886074435.html

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херсон, заречный, вооруженные силы рф, безопасность