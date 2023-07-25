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Силуанов заявил о недешевом финансировании дефицита бюджета России - РИА Новости, 25.07.2023
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06:13 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077438.html
Силуанов заявил о недешевом финансировании дефицита бюджета России
Силуанов заявил о недешевом финансировании дефицита бюджета России - РИА Новости, 25.07.2023
Силуанов заявил о недешевом финансировании дефицита бюджета России
Финансирование дефицита бюджета РФ обходится недешево, емкость внутреннего рынка ограничена, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:13
2023-07-25T06:13
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Финансирование дефицита бюджета РФ обходится недешево, емкость внутреннего рынка ограничена, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ. Отвечая на вопрос о том, насколько дорого Минфину обходится дефицит бюджета, министр ответил: &quot;Недешево, прямо скажем, поскольку емкость нашего внутреннего рынка ограничена, чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. В основном это банки&quot;."Банки говорят: давайте больше доходности по этим бумагам. Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Инфляция - 3,6%, ставка ЦБ - 8,5%, а мы по 11% занимаем. Потому что инвесторы видят, какие у государства большие аппетиты на заимствования, готовы покупать, но только дороже. Они же рыночники, хоть и наши, отечественные", - добавил министр. Силуанов также прокомментировал, почему наращивание госдолга приводит к росту ставок по кредитам. "Когда мы покупаем у банков деньги по 11%, мы задаем уровень ставок на рынке. У банков есть выбор: дать предприятию кредит под 11% или Минфину в долг под те же 11%. Государственные облигации - это стопроцентное обеспечение и самая высокая надежность. А вот кредиты населению или предприятиям - это риски. Выбор тут очевиден. И если государству банки дают в долг под 11% без риска, то кредиты с рисками будут стоить 12-13% и выше", - сказал он. "Если бы дефицит бюджета был меньше, то и брать в долг столько не понадобилось бы - стоимость займов была ниже. Тогда и на рынке кредитования ставки снизятся. Поэтому дефицит бюджета в конечном счете влияет на стоимость денег", - заключил Силуанов. В начале июля Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона. В середине июня глава Минфина сообщал РИА Новости о том, что министерство планирует в этом году занять на рынке 3,5 триллиона рублей, которые пойдут для "финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств". В первом квартале Минфин России разместил облигации федерального займа на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план (800 миллиардов рублей), во втором квартале министерство разместило ОФЗ на 835,9 миллиарда рублей, выполнив на 98,3% план (850 миллиардов рублей). В третьем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074281.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Силуанов заявил о недешевом финансировании дефицита бюджета России

Силуанов: финансирование дефицита бюджета дорого обходится из-за емкости внутреннего рынка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости/Прайм. Финансирование дефицита бюджета РФ обходится недешево, емкость внутреннего рынка ограничена, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ.
«

Отвечая на вопрос о том, насколько дорого Минфину обходится дефицит бюджета, министр ответил: "Недешево, прямо скажем, поскольку емкость нашего внутреннего рынка ограничена, чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. В основном это банки".

"Банки говорят: давайте больше доходности по этим бумагам. Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Инфляция - 3,6%, ставка ЦБ - 8,5%, а мы по 11% занимаем. Потому что инвесторы видят, какие у государства большие аппетиты на заимствования, готовы покупать, но только дороже. Они же рыночники, хоть и наши, отечественные", - добавил министр.
Силуанов также прокомментировал, почему наращивание госдолга приводит к росту ставок по кредитам. "Когда мы покупаем у банков деньги по 11%, мы задаем уровень ставок на рынке. У банков есть выбор: дать предприятию кредит под 11% или Минфину в долг под те же 11%. Государственные облигации - это стопроцентное обеспечение и самая высокая надежность. А вот кредиты населению или предприятиям - это риски. Выбор тут очевиден. И если государству банки дают в долг под 11% без риска, то кредиты с рисками будут стоить 12-13% и выше", - сказал он.
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"Если бы дефицит бюджета был меньше, то и брать в долг столько не понадобилось бы - стоимость займов была ниже. Тогда и на рынке кредитования ставки снизятся. Поэтому дефицит бюджета в конечном счете влияет на стоимость денег", - заключил Силуанов.
В начале июля Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона. В середине июня глава Минфина сообщал РИА Новости о том, что министерство планирует в этом году занять на рынке 3,5 триллиона рублей, которые пойдут для "финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств".
В первом квартале Минфин России разместил облигации федерального займа на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план (800 миллиардов рублей), во втором квартале министерство разместило ОФЗ на 835,9 миллиарда рублей, выполнив на 98,3% план (850 миллиардов рублей). В третьем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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