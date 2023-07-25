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Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года - РИА Новости, 25.07.2023
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06:07 25.07.2023 (обновлено: 07:57 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077301.html
Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года
Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года - РИА Новости, 25.07.2023
Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года
Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП, но ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, которые возникают РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:07
2023-07-25T07:57
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП, но ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ.&quot;Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года&quot;, — сказал он.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. В течение всей трехлетки бюджет запланирован дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2,0 процента ВВП, в 2024 году — 1,4 процента ВВП, в 2025 году — 0,7 процента ВВП. В середине июля глава Минфина допускал, что дефицит бюджета страны по итогам 2023 года может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений. Тогда же он сообщил, что министерство не видит особых рисков исполнения бюджетных обязательств в 2023 году, а власти найдут средства на новые задачи. В начале июля Минфин сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне оказался исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

Глава Минфина Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2023 года в 2-2,5% ВВП

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП, но ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ.
«

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года", — сказал он.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. В течение всей трехлетки бюджет запланирован дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2,0 процента ВВП, в 2024 году — 1,4 процента ВВП, в 2025 году — 0,7 процента ВВП.
В середине июля глава Минфина допускал, что дефицит бюджета страны по итогам 2023 года может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений. Тогда же он сообщил, что министерство не видит особых рисков исполнения бюджетных обязательств в 2023 году, а власти найдут средства на новые задачи.
В начале июля Минфин сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне оказался исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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