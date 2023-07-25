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Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года - РИА Новости, 25.07.2023

Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года

Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП, но ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, которые возникают РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:07

2023-07-25T06:07

2023-07-25T07:57

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП, но ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ."Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года", — сказал он.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. В течение всей трехлетки бюджет запланирован дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2,0 процента ВВП, в 2024 году — 1,4 процента ВВП, в 2025 году — 0,7 процента ВВП. В середине июля глава Минфина допускал, что дефицит бюджета страны по итогам 2023 года может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений. Тогда же он сообщил, что министерство не видит особых рисков исполнения бюджетных обязательств в 2023 году, а власти найдут средства на новые задачи. В начале июля Минфин сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне оказался исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона.

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)