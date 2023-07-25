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Средства для стирки LAMM стали одной из главных новинок 2022 года - РИА Новости, 25.07.2023
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14:01 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/bytovaya_khimiya-1884217758.html
Средства для стирки LAMM стали одной из главных новинок 2022 года
Средства для стирки LAMM стали одной из главных новинок 2022 года - РИА Новости, 25.07.2023
Средства для стирки LAMM стали одной из главных новинок 2022 года
Аналитики международной независимой исследовательской компании NielsenIQ (Нильсен Ай Кью) подсчитали, что по итогам 2022 года на российский FMCG-рынок... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:01
2023-07-25T14:01
россия
химия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Аналитики международной независимой исследовательской компании NielsenIQ (Нильсен Ай Кью) подсчитали, что по итогам 2022 года на российский FMCG-рынок (fast-moving consumer goods – товары повседневного спроса) вышли более 10 тысяч новых брендов; одной из наиболее успешных новинок в сегменте средств для стирки стал бренд LAMM (Ламм), локализованный в Калужской области российско-немецким предприятием "Хаусхерц Корпорэйшн", сообщает пресс-служба компании.Согласно исследованию, к концу 2022 года уровень дистрибуции новинки составил 20%, и сегодня эта цифра продолжает расти.Сегодня продукция под брендом LAMM представлена в более чем 25 тысячах торговых точек, среди которых как федеральные торговые сети, так и удобные для россиян магазины у дома на всей территории России: от Калининграда до Владивостока. Кроме того, продукцию LAMM можно приобрести во всех крупных маркетплейсах. Это стало особенно актуально из-за образовавшегося дефицита и резко возросших цен на иностранные бренды. Одним из главных достоинств средств для стирки LAMM является их качество, эффективность, демократичная цена и доступность, достигнутая за счет локализации производства, говорится в сообщении."Значительная трансформация полки, произошедшая в 2022 году, не осталась незамеченной для покупателей: по данным "Индекса потребительского оптимизма", измеряемого Нильсен, за последний год почти половина россиян (47%) в связи с отсутствием привычных иностранных брендов полностью перешли или стали чаще покупать бренды российского производства или локализованные в России продукты. Одной из наиболее заметных для аудитории среди непродовольственных категорий стали средства для стирки (29%)", — сказала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова, слова которой привели в пресс-службе.Она пояснила, что сейчас потребитель имеет широкий выбор новых брендов среди бытовой химии, которые за последний год появились на рынке.По мнению директора направления бытовой химии "Хаусхерц Корпорэйшн" Дениса Губина, для потребителей, в первую очередь, важно качество отстирывания загрязнений. "Чтобы гарантировать качество, мы постоянно тестируем нашу продукцию в независимых лабораториях и используем в производстве самые последние разработки. Одним из ключевых факторов успеха стали уникальная концепция и яркая упаковка LAMM, что позволяет качественно визуально выделяться на полке среди конкурентов", – процитировали в пресс-службе Губина.В этом году специалисты "ХаусХерц Корпорэйшн" вывели на рынок еще несколько востребованных новинок в категории средств для стирки – кондиционеры для белья. Расширение линейки – часть долгосрочной стратегии компании, предусматривающей последовательное развитие продуктового портфеля и выход в лидеры российского рынка в категории бытовой химии регионах.РЕКЛАМАООО "Хаусхерц Корпорэйшн", ИНН 4025456360 erid 4CQwVszH9pUiLDa7raM
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россия, химия
Россия, Химия

Средства для стирки LAMM стали одной из главных новинок 2022 года

© Фото : пресс-служба ООО "Хаусхерц Корпорэйшн"Средство для стирки бренда LAMM
Средство для стирки бренда LAMM - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : пресс-служба ООО "Хаусхерц Корпорэйшн"
Средство для стирки бренда LAMM
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Аналитики международной независимой исследовательской компании NielsenIQ (Нильсен Ай Кью) подсчитали, что по итогам 2022 года на российский FMCG-рынок (fast-moving consumer goods – товары повседневного спроса) вышли более 10 тысяч новых брендов; одной из наиболее успешных новинок в сегменте средств для стирки стал бренд LAMM (Ламм), локализованный в Калужской области российско-немецким предприятием "Хаусхерц Корпорэйшн", сообщает пресс-служба компании.
Согласно исследованию, к концу 2022 года уровень дистрибуции новинки составил 20%, и сегодня эта цифра продолжает расти.
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Сегодня продукция под брендом LAMM представлена в более чем 25 тысячах торговых точек, среди которых как федеральные торговые сети, так и удобные для россиян магазины у дома на всей территории России: от Калининграда до Владивостока. Кроме того, продукцию LAMM можно приобрести во всех крупных маркетплейсах. Это стало особенно актуально из-за образовавшегося дефицита и резко возросших цен на иностранные бренды. Одним из главных достоинств средств для стирки LAMM является их качество, эффективность, демократичная цена и доступность, достигнутая за счет локализации производства, говорится в сообщении.
"Значительная трансформация полки, произошедшая в 2022 году, не осталась незамеченной для покупателей: по данным "Индекса потребительского оптимизма", измеряемого Нильсен, за последний год почти половина россиян (47%) в связи с отсутствием привычных иностранных брендов полностью перешли или стали чаще покупать бренды российского производства или локализованные в России продукты. Одной из наиболее заметных для аудитории среди непродовольственных категорий стали средства для стирки (29%)", — сказала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова, слова которой привели в пресс-службе.
Она пояснила, что сейчас потребитель имеет широкий выбор новых брендов среди бытовой химии, которые за последний год появились на рынке.
По мнению директора направления бытовой химии "Хаусхерц Корпорэйшн" Дениса Губина, для потребителей, в первую очередь, важно качество отстирывания загрязнений. "Чтобы гарантировать качество, мы постоянно тестируем нашу продукцию в независимых лабораториях и используем в производстве самые последние разработки. Одним из ключевых факторов успеха стали уникальная концепция и яркая упаковка LAMM, что позволяет качественно визуально выделяться на полке среди конкурентов", – процитировали в пресс-службе Губина.
В этом году специалисты "ХаусХерц Корпорэйшн" вывели на рынок еще несколько востребованных новинок в категории средств для стирки – кондиционеры для белья. Расширение линейки – часть долгосрочной стратегии компании, предусматривающей последовательное развитие продуктового портфеля и выход в лидеры российского рынка в категории бытовой химии регионах.
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ООО "Хаусхерц Корпорэйшн", ИНН 4025456360
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